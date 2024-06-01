YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölümü tek parça kesintisiz izle ekranında yayında

Yalı Çapkını 72. Bölüm izle Star TV dizi ekranında takip ediliyor! OGM Pictures imzalı dizi, Halis Ağa'nın torunu Ferit'i evlendirme isteği üzerine gelişen olayları konu alıyor. 31 Mayıs tarihli bölümde Pelin, Seyran'ın hastalığını öğrenir. Babasının intikamını almak ve ailesini korumak isteyen Ferit, Kont Ziya'nın kapısını çalar. Ancak bu yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir. İşte, Star TV canlı yayın Yalı Çapkını 72. son bölüm izle full HD ve tek parça linki…