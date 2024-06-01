Haberler
Yaşam
YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölümü tek parça kesintisiz izle ekranında yayında
Giriş Tarihi: 01.06.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
06:11
YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölümü tek parça kesintisiz izle ekranında yayında
Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinin başlıca rollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Cengiz Tekindor, Şerif Sezer, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı üstleniyor. Her hafta Cuma günleri yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını 72. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsar. Dedesinden beklediği tepkiyi göremeyen Ferit, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 72. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…