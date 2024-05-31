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Yalı Çapkını 73. Bölüm izle! Star TV Yalı Çapkını son bölüm full izle ekranı
Giriş Tarihi: 31.05.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
19:21
Yalı Çapkını 73. Bölüm izle! Star TV Yalı Çapkını son bölüm full izle ekranı
Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinin başlıca rollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Cengiz Tekindor, Şerif Sezer, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı üstleniyor. Her hafta Cuma günleri yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını 72. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsar. Dedesinden beklediği tepkiyi göremeyen Ferit, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 72. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…