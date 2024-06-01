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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 73. Yeni Bölüm fragmanı araştırılıyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 00:37 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 00:38

Yalı Çapkını 73. Yeni Bölüm fragmanı araştırılıyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Yalı Çapkını 73. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı.Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Cengiz Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünde Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsar. Dedesinden beklediği tepkiyi göremeyen Ferit, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Peki; Star TV ile Yalı Çapkını 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını 73. Yeni Bölüm fragmanı araştırılıyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Yalı Çapkını 73. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde Pelin, Seyran'ın hastalığını öğrenir. Babasının intikamını almak ve ailesini korumak isteyen Ferit, Kont Ziya'nın kapısını çalar. Ancak bu yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Star TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 73. Yeni Bölüm fragmanı araştırılıyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında yayınlanan OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi, 72. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

31 Mayıs 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

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Yalı Çapkını 73. Yeni Bölüm fragmanı araştırılıyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 73. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar

Yalı Çapkını 73. Yeni Bölüm fragmanı araştırılıyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 73. BÖLÜM ÖZETİ

Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Yalı Çapkını 73. Yeni Bölüm fragmanı araştırılıyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Fuat ve Orhan'ın ölümünden kendini sorumlu tutan Seyran, Ferit'e ve ailesine zarar verdiğini düşündüğü için büyük bir suçluluk duyar.

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