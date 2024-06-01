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Yalı Çapkını 73. Yeni bölüm fragmanı sorgulama: Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 02:01
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
02:01
Yalı Çapkını 73. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı.Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Cengiz Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünde Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsar. Dedesinden beklediği tepkiyi göremeyen Ferit, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Peki; Star TV ile Yalı Çapkını 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...