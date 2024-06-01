Yalı Çapkını 73. Yeni bölüm fragmanı sorgulama: Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

Yalı Çapkını 73. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde Pelin, Seyran'ın hastalığını öğrenir. Babasının intikamını almak ve ailesini korumak isteyen Ferit, Kont Ziya'nın kapısını çalar. Ancak bu yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Star TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?