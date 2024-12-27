Yalı Çapkını 89. bölüm izle! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Halis Ağa'nın emirlerine karşı gelerek ölümle burun buruna bir çatışmaya girer ve bu süreçte, kendini ispatlama arzusuyla baş başa kalır. Ancak ailesinin müdahalesi, Ferit'i hem fiziksel hem de duygusal olarak sarsar.