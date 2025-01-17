YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM İZLE | 17 Ocak Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ferit ve Suna arasında yaşanan yakınlaşma, hem Seyran'ı hem de Abidin'i hiç düşünmedikleri durumları sorgulamaya iter. Ferit, geçmişiyle yüzleşmeye çalışırken Seyran'ın onu ayakta tutmak için verdiği çaba, herkesin hayatında sarsıcı değişimlere sebep olur. Suna, Ferit ile yaşadığı geceden sonra hem geçmişini hem de geleceğini sorgulamaya başlarken Abidin ile olan ilişkisiyle ilgili şaşırtıcı bir karar alır.