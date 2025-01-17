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YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM İZLE | 17 Ocak Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 17.01.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
17:36
YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM İZLE | 17 Ocak Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı
Star TV'nin Cuma akşamları yayınlanan fenomen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Burcu Alptekin'in yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in yazdığı dizi, her hafta heyecan dolu olaylarla izleyenlerin beğenisini kazanıyor. 17 Ocak Cuma günü yayınlanacak olan 91. bölüm, sürpriz gelişmeler ve beklenen olaylarla izleyicileri şaşırtacak. İşte, Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm izle ekranı...