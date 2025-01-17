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YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
23:17
YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını, 91. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ekranlara geldi. Burcu Alptekin'in yönettiği dizi, her hafta olduğu gibi geniş bir izleyici kitlesini ekrana kilitlemeyi başardı. Peki, Yalı Çapkını dizisinin 92. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Haftaya yayınlanacak yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?