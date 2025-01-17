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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 23:17 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:17

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını, 91. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ekranlara geldi. Burcu Alptekin'in yönettiği dizi, her hafta olduğu gibi geniş bir izleyici kitlesini ekrana kilitlemeyi başardı. Peki, Yalı Çapkını dizisinin 92. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Haftaya yayınlanacak yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nın 92. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizi, güçlü bir Antepli ailenin sorumsuz oğullarını evlendirme çabalarını ve istemediği bir gence aşık olan, Antep'ten İstanbul'a kaçan bir kızın hayatını konu alıyor. Bu akşam yayınlanan 91. bölüm, izleyicilerden tam not aldı. Peki, Star TV Yalı Çapkını'nın 92. bölümünde neler yaşanacak? İşte, ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI

Star TV ekranlarının beğenilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini

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YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ailedeki dengeleri alt üst eden Büyük Hanım'ın geçmişle hesaplaşması, Naci'nin beklenmedik itiraflarıyla birleşti. Bu durum, Halis Ağa'nın aile içindeki gerçek düşmanları fark etmesine neden oldu.

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Ferit, dedesi Halis Ağa ile büyük bir yüzleşme yaşadı. Bu yüzleşme, aile içindeki güç dengesinin yeniden şekillenmesine yol açtı.

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Tüm bu kaosun içinde Ferit ve Seyran'ın ilişkilerinin nasıl bir yön alacağı merak konusu oldu. Çiftin bu zor süreçten sağ çıkıp çıkamayacağı ise gelecek bölümlerde yanıt bulacak.

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