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YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle full HD!
Giriş Tarihi: 31.01.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
19:23
YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle full HD!
Yalı Çapkını'nın 92. bölümü, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oluyor! Star TV ekranlarında her cuma akşamı izleyicisiyle buluşan dizi, başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Yalı Çapkını'nın bu haftaki bölümünde Seyran, Suna ve Ferit'in ağır yaralandığı bir saldırının ardından, aile üyeleri hastane koridorlarında hem fiziksel hem de duygusal bir sınav verecek. İşte, Yalı Çapkını 92. bölüm izle ekranı!