YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle full HD!

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran, Suna ve Ferit'in ağır yaralandığı bir saldırının ardından, aile üyeleri hastane koridorlarında hem fiziksel hem de duygusal bir sınav verir. Kazalar zinciri, ailenin iç dinamiklerini altüst ederken sırlar ve pişmanlıklar su yüzüne çıkar. Ferit'in desteği, Seyran için bir nefes alma alanı yaratır.