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YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam ekranlarda!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
18:41
YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam ekranlarda!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 88. bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı yapımın bu haftaki bölümde aile içindeki büyük kayıpların ve ihanetlerin gölgesinde Korhanlar için her şey değişir. Seyran, Suna'nın hayatta olduğunu öğrenirken korkunç bir gerçekle yüzleşir. İşte Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle linki ve tüm detaylar...