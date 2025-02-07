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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam ekranlarda!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 18:41 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:41

YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam ekranlarda!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 88. bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı yapımın bu haftaki bölümde aile içindeki büyük kayıpların ve ihanetlerin gölgesinde Korhanlar için her şey değişir. Seyran, Suna'nın hayatta olduğunu öğrenirken korkunç bir gerçekle yüzleşir. İşte Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle linki ve tüm detaylar...

YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam ekranlarda!

Yalı Çapkını, 93. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin 7 Şubat 2025 tarihli yeni bölümünde, ailede yas ve öfke hakimken Ferit, intikam almak için gözü dönmüş bir şekilde hareket etmektedir. Ancak Halis Ağa, her şeyi kontrol altında tutmaya çalışarak ailesini korumanın başka yollarını arar. İşte, Yalı Çapkını son bölüm izleme linki ve tüm detaylar...

YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam ekranlarda!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını . bölümü ile ekrana geliyor.

7 Şubat 2025 tarihli yeni bölüm saat 20.00'da izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/84-bolum

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YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam ekranlarda!

YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Aile içindeki büyük kayıpların ve ihanetlerin gölgesinde Korhanlar için her şey değişir. Seyran, Suna'nın hayatta olduğunu öğrenirken korkunç bir gerçekle yüzleşir.

YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam ekranlarda!

Ailede yas ve öfke kol gezerken Ferit ise intikam almak için gözü dönmüş durumdadır. Ancak Halis Ağa, her şeyi dizginlemeye çalışarak ailesini korumanın başka yollarını bulur.

YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam ekranlarda!

Öte yandan Abidin ve Suna arasındaki gerilim doruk noktasına ulaşır. Abidin'in, Suna'yla son bir kez görüşme talebi tüm dengeleri değiştirir.

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