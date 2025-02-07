YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam ekranlarda!

Yalı Çapkını, 93. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin 7 Şubat 2025 tarihli yeni bölümünde, ailede yas ve öfke hakimken Ferit, intikam almak için gözü dönmüş bir şekilde hareket etmektedir. Ancak Halis Ağa, her şeyi kontrol altında tutmaya çalışarak ailesini korumanın başka yollarını arar. İşte, Yalı Çapkını son bölüm izleme linki ve tüm detaylar...