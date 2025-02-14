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YALI ÇAPKINI 94. BÖLÜM İZLE | 14 Şubat Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 14.02.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
17:24
YALI ÇAPKINI 94. BÖLÜM İZLE | 14 Şubat Star TV Yalı Çapkını kesintisiz yeni bölüm HD izle ekranı
Star TV'nin Cuma akşamları izleyicilerle buluşturduğu popüler dizi Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Burcu Alptekin'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger'in yazdığı bu dizi, her hafta sürükleyici olaylarla izleyicilerin beğenisini kazanıyor. 14 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan 94. bölüm, beklenen büyük gelişmeler ve sürprizlerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. İşte, Star TV Yalı Çapkını'nın yeni bölümünü izlemek için gerekli detaylar...