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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 23:06 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:06

YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 94. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de izleyiciyle buluştu. Burcu Alptekin'in yönetmenliğini üstlendiği dizi, her hafta olduğu gibi yine ekran başına milyonları topladı. Peki, Yalı Çapkını hayranlarının merakla beklediği 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar…

YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 95. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Güçlü bir Antepli ailenin, sorumsuz oğullarını evlendirme çabalarını konu alan dizi, aynı zamanda istemediği bir evliliğe zorlanan ve İstanbul'a kaçan genç bir kadının hayatını da ekrana taşıyor. Bu akşam yayınlanan 94. bölüm, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını'nın 95. bölümüne dair detaylar haberimin ayrıntılarında...

YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI

Star TV ekranlarının beğenilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini

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YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ayşen'in merdivenlerden düşmesiyle yalıda büyük bir kriz patlak verir. Seyran ve Abidin, Ayşen'in sağlık durumu için endişelenirken Büyükhanım, durumu manipüle ederek Suna'yı suçlu duruma düşürmeye çalışır. Suna ise panik içinde masumiyetini kanıtlamaya çabalarken, geçmişten gelen hesaplaşmalar gün yüzüne çıkar.

YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Öte yandan, Ferit dedesi Halis'in sağlık durumunun ciddiyetini öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Ailesinin ve işlerin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Ferit, Seyran'ın desteğiyle önemli bir kararın eşiğine gelir. Abidin ve Suna, tüm yaşananlardan sonra yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Ancak Büyükhanım, Abidin'in kendisinden kopmasına izin vermemeye kararlıdır. Hastanede gözlerini açan Ayşen, Suna ile yüzleşir ve sessiz kalması karşılığında ondan bazı taleplerde bulunmaya hazırlanır. Korhanlar, artık hiç olmadığı kadar kenetlenmiş bir durumdadır..

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