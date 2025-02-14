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YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
23:06
YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 94. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de izleyiciyle buluştu. Burcu Alptekin'in yönetmenliğini üstlendiği dizi, her hafta olduğu gibi yine ekran başına milyonları topladı. Peki, Yalı Çapkını hayranlarının merakla beklediği 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar…