YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Ancak Büyükhanım, Abidin'in kendisinden kopmasına izin vermemeye kararlıdır. Hastanede gözlerini açan Ayşen, Suna ile yüzleşir ve sessiz kalması karşılığında ondan bazı taleplerde bulunmaya hazırlanır. Korhanlar, artık hiç olmadığı kadar kenetlenmiş bir durumdadır..