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Haberler Yaşam YENİ BÖLÜM! Yalı Çapkını 96. bölüm izle: Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle
Giriş Tarihi: 28.02.2025 20:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 20:10

YENİ BÖLÜM! Yalı Çapkını 96. bölüm izle: Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV ekranlarında her hafta cuma günü takip edilen Yalı Çapkını 96. bölüm izle araştırmaları ile gündemde. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı yapımın yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Dizi takipçileri ekran başında. İşte, Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı:

YENİ BÖLÜM! Yalı Çapkını 96. bölüm izle: Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Yalı Çapkını 96. bölüm izle Star TV ekranlarında takip ediliyor. Seyran ve Ferit ilişkisinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Diziyle birlikte araştırmalar da hız kazanmış durumda. İşte, Yalı Çapkını son bölüm izle linki:

YENİ BÖLÜM! Yalı Çapkını 96. bölüm izle: Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI 96. BÖLÜM İZLE

Star TV'de izlenen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

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YENİ BÖLÜM! Yalı Çapkını 96. bölüm izle: Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Ayşen'in cinayetiyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için savcıyla iş birliği yapar ve onun yönlendirmesiyle Sadık'ın peşine düşer. Büyükhanım'ın gerçek yüzünü açığa çıkarmak isteyen Ferit, Sadık'ın suçunu itiraf etmesini sağlamaya çalışırken kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur.

YENİ BÖLÜM! Yalı Çapkını 96. bölüm izle: Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Seyran ve Suna, yaşananlardan dolayı büyük bir endişe içindeyken, Büyükhanım'ın kontrolü tekrar ele almak için attığı adımlar işleri daha da karmaşık hâle getirir. Orhan ve Kazım, Ferit'in gerçek planını çözmeye çalışırken Cengiz'den gelen bilgiler herkesi şoke eder.

YENİ BÖLÜM! Yalı Çapkını 96. bölüm izle: Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Seyran, Ferit'in tekrar kendini tehlikeye atmasına öfkelenirken iş hayatında da büyük bir krizle karşı karşıya kalır. Ferit'in adının karıştığı olaylar markalarını olumsuz etkiler ve yatırımcılar projeden çekilmek istediklerini açıklar. Ancak Seyran, şirketi ayakta tutmak ve işleri düzene sokmak için mücadele etmeye kararlıdır.

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