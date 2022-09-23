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Haberler Yaşam Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda geçiyor, kimin yalısında? Yalı Çapkını nerede çekiliyor, hangi şehirlerde?
Giriş Tarihi: 23.09.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 15:50

Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda geçiyor, kimin yalısında? Yalı Çapkını nerede çekiliyor, hangi şehirlerde?

Yalı Çapkını Star TV ekranlarına geliyor ve seyircilerin aklında birçok soru var. Konusu ve oyuncuları bir yanda, birçok seyirci Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor, hangi yalıda sorusu yanıt arıyor. Dizi, avcı bir kuştan ismini alırken, birçok vatandaş diziyi izlerken Yalı Çapkını hangi şehirlerde çekildi sorusuna yanıt arıyor. Bir aile draması olan yapım, izleyicilere keyifli vakitler sunacağa benziyor. Peki, Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar…

Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda geçiyor, kimin yalısında? Yalı Çapkını nerede çekiliyor, hangi şehirlerde?

Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor sorusu cevap buluyor. Star TV ekranlarında başlayacak olan yeni dizi, bir aile draması olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Farklı şehirlerde geçtiği için Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor sorusu yanıt arıyor. Dizi iki farklı şehirde geçmekte. Peki, Yalı Çapkını hangi şehirlerde geçiyor? Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor? İşte detaylar…

Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda geçiyor, kimin yalısında? Yalı Çapkını nerede çekiliyor, hangi şehirlerde?

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.

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Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda geçiyor, kimin yalısında? Yalı Çapkını nerede çekiliyor, hangi şehirlerde?

Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda geçiyor, kimin yalısında? Yalı Çapkını nerede çekiliyor, hangi şehirlerde?

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ

Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda geçiyor, kimin yalısında? Yalı Çapkını nerede çekiliyor, hangi şehirlerde?

YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'da hangi yalıda çekimlerin yapıldığı merak konusu oldu.

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