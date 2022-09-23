Haberler Yaşam Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda geçiyor, kimin yalısında? Yalı Çapkını nerede çekiliyor, hangi şehirlerde?

Giriş Tarihi: 23.09.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 15:50

Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda geçiyor, kimin yalısında? Yalı Çapkını nerede çekiliyor, hangi şehirlerde?

Yalı Çapkını Star TV ekranlarına geliyor ve seyircilerin aklında birçok soru var. Konusu ve oyuncuları bir yanda, birçok seyirci Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor, hangi yalıda sorusu yanıt arıyor. Dizi, avcı bir kuştan ismini alırken, birçok vatandaş diziyi izlerken Yalı Çapkını hangi şehirlerde çekildi sorusuna yanıt arıyor. Bir aile draması olan yapım, izleyicilere keyifli vakitler sunacağa benziyor. Peki, Yalı Çapkını hangi yalıda çekiliyor? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar…