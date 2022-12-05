Haberler Yaşam Yalı Çapkını dizisinde şoke eden bir ayrılık daha! Halis Ağa’nın yakın arkadaşıydı, usta oyuncu projeye veda etti

Giriş Tarihi: 05.12.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 15:05

Yalı Çapkını dizisinde şoke eden bir ayrılık daha! Halis Ağa’nın yakın arkadaşıydı, usta oyuncu projeye veda etti

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, son günlerde ayrılık haberleriyle adından söz ettiriyor. İzlenme rekorları kıran dizide İbrahim karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, geçtiğimiz günlerde diziden ayrıldığını duyurmuştu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı yapımdan izleyicileri şoke eden bir ayrılık haberi daha geldi. Dizide Halis Ağa'nın yakın arkadaşı rolünü canlandıran usta oyuncu projeye veda etti. İşte Yalı Çapkını dizisine veda eden o isim…