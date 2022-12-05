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Haberler Yaşam Yalı Çapkını dizisinde şoke eden bir ayrılık daha! Halis Ağa’nın yakın arkadaşıydı, usta oyuncu projeye veda etti
Giriş Tarihi: 05.12.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 15:05

Yalı Çapkını dizisinde şoke eden bir ayrılık daha! Halis Ağa’nın yakın arkadaşıydı, usta oyuncu projeye veda etti

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, son günlerde ayrılık haberleriyle adından söz ettiriyor. İzlenme rekorları kıran dizide İbrahim karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, geçtiğimiz günlerde diziden ayrıldığını duyurmuştu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı yapımdan izleyicileri şoke eden bir ayrılık haberi daha geldi. Dizide Halis Ağa'nın yakın arkadaşı rolünü canlandıran usta oyuncu projeye veda etti. İşte Yalı Çapkını dizisine veda eden o isim…

Yalı Çapkını dizisinde şoke eden bir ayrılık daha! Halis Ağa’nın yakın arkadaşıydı, usta oyuncu projeye veda etti

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan fenomen dizi, her bölümüyle sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor.

Yalı Çapkını dizisinde şoke eden bir ayrılık daha! Halis Ağa’nın yakın arkadaşıydı, usta oyuncu projeye veda etti

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu edinen dizinin yeni bölümleri büyük bir merakla bekleniyor.

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Yalı Çapkını dizisinde şoke eden bir ayrılık daha! Halis Ağa’nın yakın arkadaşıydı, usta oyuncu projeye veda etti

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı dizi, yükselişini sürdürürken ayrılık haberleriyle gündeme gelmeye başladı.

Yalı Çapkını dizisinde şoke eden bir ayrılık daha! Halis Ağa’nın yakın arkadaşıydı, usta oyuncu projeye veda etti

Geçtiğimiz günlerde dizide Halis Ağa'nın şoförü İbrahim karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeden ayrıldığını açıklamıştı.

Yalı Çapkını dizisinde şoke eden bir ayrılık daha! Halis Ağa’nın yakın arkadaşıydı, usta oyuncu projeye veda etti

"KARAKTERİ SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

Hikayesi planlandığı gibi ilerlemediği için yapım şirketiyle anlaşarak projeden ayrıldığı öğrenilen Cansu Fırıncı, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

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