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Haberler Yaşam Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl? Yalı Çapkını kitabı var mı, hangi kitaptan uyarlandı?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 16:44

Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl? Yalı Çapkını kitabı var mı, hangi kitaptan uyarlandı?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını konusu ile dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan yeni yapımın gerçek bir hikayeden uyarlandığı aktarılıyor. Bununla birlikte izleyenler Yalı Çapkını gerçek hikayesi konusunda araştırmalara başladı. Hikayeyle ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isteyenler Yalı Çapkını hangi kitaptan uyarlandı sorusuna yanıt arıyor. Seyran ve Ferit'in gerçek hikayesini merak edenler yeni bölümle birlikte araştırmalara başladı: Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl?

Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl? Yalı Çapkını kitabı var mı, hangi kitaptan uyarlandı?

Yalı Çapkını kitabı ile sorgulanmaya başladı. Star TV ekranlarında yer alan yeni yapım Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. Gerçek hayat hikayesinden alınarak yazılan kitabın hangisi olduğu merak konusu. Seyran ve Ferit'in hikayesini araştıranlar soruyor: Yalı Çapkını hangi kitaptan uyarlandı? Her hafta Cuma günü ekranlara gelen dizi yeni bölümü ile yayında. İşte, yalı Çapkını gerçek hikayesi hakkında merak edilenler…

Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl? Yalı Çapkını kitabı var mı, hangi kitaptan uyarlandı?

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

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Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl? Yalı Çapkını kitabı var mı, hangi kitaptan uyarlandı?

YALI ÇAPKINI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanma.

Dizide bazı karakterler Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" adlı kitabı ile bağdaştırılırken yapımdan buna dair net bir açıklama bulunmuyor.

Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl? Yalı Çapkını kitabı var mı, hangi kitaptan uyarlandı?

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başından geçenleri anlatan Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda;

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl? Yalı Çapkını kitabı var mı, hangi kitaptan uyarlandı?

YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

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