Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl? Yalı Çapkını kitabı var mı, hangi kitaptan uyarlandı?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını konusu ile dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan yeni yapımın gerçek bir hikayeden uyarlandığı aktarılıyor. Bununla birlikte izleyenler Yalı Çapkını gerçek hikayesi konusunda araştırmalara başladı. Hikayeyle ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isteyenler Yalı Çapkını hangi kitaptan uyarlandı sorusuna yanıt arıyor. Seyran ve Ferit'in gerçek hikayesini merak edenler yeni bölümle birlikte araştırmalara başladı: Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl?