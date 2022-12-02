Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı diziden sezon ortasında ayrılık haberi geldi. Dizide İbrahim karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, projeden ayrıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası dizinin sıkı takipçileri, ''Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı hakkında tüm merak edilenler.