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Haberler Yaşam Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 14:39

Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı diziden sezon ortasında ayrılık haberi geldi. Dizide İbrahim karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, projeden ayrıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası dizinin sıkı takipçileri, ''Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı hakkında tüm merak edilenler.

Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle gündem oluyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan diziden izleyicilerini üzen bir haber geldi. Kısa sürede sezonun en iddialı dizileri arasına giren dizide İbrahim karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, projeden ayrıldığını duyurdu. Bu kararın ardından izleyiciler, ''Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Cansu Fırıncı'nın hayatı ve kariyeri.

Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

YALI ÇAPKINI İBRAHİM DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?

Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın şoförü ve Sultan'ın kocası İbrahim karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeden ayrıldığını duyurdu.

Cansu Fırıncı, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin ratingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere."

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Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

CANSU FIRINCI KİMDİR?

16 Mart 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Fırıncı, Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini ''Urfalıyam Ezelden'' dizisi ile yaşayan Cansı Fırıncı, daha sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer, Hizmetçiler gibi projelerde yer almıştır.

Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

CANSU FIRINCI ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 – Hizmetçiler (Yaşar) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat) (TV Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Çetin) (TV Dizisi)

2017 – Düş Kırgınları (Şükrü) (Sinema Filmi)

2017 – Babam (Sinema Filmi)

Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

2015 – Üç Harfliler: Hablis (Doktor) (Sinema Filmi)

2015-2017 – Kırgın Çiçekler (Kemal) (TV Dizisi)

2015 – Kanlı Postal (Horoz) (Sinema Filmi)

2015 – Can Tertip (Sülo) (Sinema Filmi)

2014 – Yolculuk (Bekir) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Recep) (TV Dizisi)

2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)

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