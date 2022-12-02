Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını’nın İbrahim’i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

CANSU FIRINCI KİMDİR?

16 Mart 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Fırıncı, Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini ''Urfalıyam Ezelden'' dizisi ile yaşayan Cansı Fırıncı, daha sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer, Hizmetçiler gibi projelerde yer almıştır.