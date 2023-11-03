Haberler Yaşam Yalı Çapkını Kaya ve Suna evlenecek mi? Yalı Çapkını yeni bölümünde Suna ve Kaya yakınlaşıyor!

Giriş Tarihi: 03.11.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 13:55

Yalı Çapkını Kaya ve Suna evlenecek mi? Yalı Çapkını yeni bölümünde Suna ve Kaya yakınlaşıyor!

Star Tv ekranlarında her Cuma saat 20.00'de yayımlanan Yalı Çapkını 44'üncü bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Son bölümde Suna ile Kaya yakınlaşırken, Pelin'in Ferit'ten çocuğu olması hali hazırda yalıyı bir nevi kaosa sürüklemiştir. Yeni bölüm fragmanında Kaya ve Suna'nın yakınlaşması, yalıyı içten içe krize ve yıkıma sürüklüyor. Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'in canlandırdığı Kaya ve Beril Pozam'ın oynadığı Suna, dizinin yeni ses getirecek hamlesini yapıyor. Peki, Yalı Çapkını Kaya ve Suna evlenecek mi, evleniyor mu? İşte, detaylar