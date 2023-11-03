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Haberler Yaşam Yalı Çapkını Kaya ve Suna evlenecek mi? Yalı Çapkını yeni bölümünde Suna ve Kaya yakınlaşıyor!
Giriş Tarihi: 03.11.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 13:55

Yalı Çapkını Kaya ve Suna evlenecek mi? Yalı Çapkını yeni bölümünde Suna ve Kaya yakınlaşıyor!

Star Tv ekranlarında her Cuma saat 20.00'de yayımlanan Yalı Çapkını 44'üncü bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Son bölümde Suna ile Kaya yakınlaşırken, Pelin'in Ferit'ten çocuğu olması hali hazırda yalıyı bir nevi kaosa sürüklemiştir. Yeni bölüm fragmanında Kaya ve Suna'nın yakınlaşması, yalıyı içten içe krize ve yıkıma sürüklüyor. Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'in canlandırdığı Kaya ve Beril Pozam'ın oynadığı Suna, dizinin yeni ses getirecek hamlesini yapıyor. Peki, Yalı Çapkını Kaya ve Suna evlenecek mi, evleniyor mu? İşte, detaylar

Yalı Çapkını Kaya ve Suna evlenecek mi? Yalı Çapkını yeni bölümünde Suna ve Kaya yakınlaşıyor!

Yalı Çapkını Kaya ve Suna evlendi mi sorusu yanıt arıyor. Star Tv'nin ikinci sezonuna giren dizisi Yalı Çapkını, 44'üncü bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekranlardaki yerini alıyor. Yalıda Suna ve Kaya'nın yakınlaşması, kimsenin gözünden kaçmıyor.

Yalı Çapkını Kaya ve Suna evlenecek mi? Yalı Çapkını yeni bölümünde Suna ve Kaya yakınlaşıyor!

YALI ÇAPKINI KAYA VE SUNA EVLENECEK Mİ?

Yalı Çapkını 44'üncü bölümde yalıda büyük şok yaşanıyor. Kaya ve Suna, aile büyüklerine evleneceklerini açıklıyor. Ailenin tepkisiyse hiç ama hiç hoş değil.

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Yalı Çapkını Kaya ve Suna evlenecek mi? Yalı Çapkını yeni bölümünde Suna ve Kaya yakınlaşıyor!

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM KONUSU

Sultan'ın anlattıkları üzerine Ferit'le yüzleşen Seyran allak bullak olur. Ferit ise Seyran'a tüm gerçekleri anlatır. Suna ve Kaya'yı öpüşürken yakalayan Kazım küplere biner ve acısını ikisinden de çıkarır. Olayları eve döndüklerinde öğrenen Seyran ve Ferit, Suna ile Kaya arasında işlerin bu kadar hızlı ilerlemesine anlam veremezler.

Yalı Çapkını Kaya ve Suna evlenecek mi? Yalı Çapkını yeni bölümünde Suna ve Kaya yakınlaşıyor!

Kaya ise Suna ile evlenmek istediğini söyler. Seyran, İfakat'i suçlarken, Ferit Suna'ya kızar. Abidin'e gerçekleri kendisi anlatmak isteyen Ferit onu da alıp dışarı çıkar ve gece ummadığı eski bir tanıdıkla karşılaşır.

Yalı Çapkını Kaya ve Suna evlenecek mi? Yalı Çapkını yeni bölümünde Suna ve Kaya yakınlaşıyor!

Pelin ve Zerrin ise Şehmuz'un evine giderler ve planlarının ilk adımını uygulamaya koyarlar. Öte yandan Nükhet, Sultan'la geriden çevirdiği işleri ilerletip, İfakat'i git gide köşeye sıkıştırırken, hesaba katmadığı bir detay vardır.

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