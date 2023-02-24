Haberler Yaşam Yalı Çapkını Mehveş kimdir? Yalı Çapkını’nın Mehveş’i Uğur Demirpehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Giriş Tarihi: 24.02.2023 22:58 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 23:04

Yalı Çapkını Mehveş kimdir? Yalı Çapkını’nın Mehveş’i Uğur Demirpehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Her Cuma akşamı yayınlanan diziye Uğur Demirpehlivan dahil oldu. Demirpehlivan, dizide Mehveş karakterine hayat verecek ve 21. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını Mehveş kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni bölümde, Seyran ile Pelin büyük bir yüzleşme yaşayacak ve Seyran'ın gücü ele geçireceği bir dönem başlayacak. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı ise merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını'nın Mehveş'i Uğur Demirpehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Yalı Çapkını'nın Mehveş'i Uğur Demirpehlivan hayatı ve kariyeri.