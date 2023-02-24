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Haberler Yaşam Yalı Çapkını Mehveş kimdir? Yalı Çapkını’nın Mehveş’i Uğur Demirpehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 22:58 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 23:04

Yalı Çapkını Mehveş kimdir? Yalı Çapkını’nın Mehveş’i Uğur Demirpehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Her Cuma akşamı yayınlanan diziye Uğur Demirpehlivan dahil oldu. Demirpehlivan, dizide Mehveş karakterine hayat verecek ve 21. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını Mehveş kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni bölümde, Seyran ile Pelin büyük bir yüzleşme yaşayacak ve Seyran'ın gücü ele geçireceği bir dönem başlayacak. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı ise merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını'nın Mehveş'i Uğur Demirpehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Yalı Çapkını'nın Mehveş'i Uğur Demirpehlivan hayatı ve kariyeri.

Yalı Çapkını Mehveş kimdir? Yalı Çapkını’nın Mehveş’i Uğur Demirpehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Yalı Çapkını Mehveş kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Star TV ekranlarının izlenme rekorları kıran Yalı Çapkını dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Cuma akşamlarına damgasını vuran dizinin kadrosuna Uğur Demirpehlivan katıldı. Demirpehlivan, her bölümü iple çekilen yapımda Mehveş karakterine hayat verecek. Peki, Yalı Çapkını Mehveş kimdir? Yalı Çapkını'nın Mehveş'i Uğur Demirpehlivan kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim, hangi dizilerde oynadı? İşte Uğur Demirpehlivan hakkında merak edilenler.

Yalı Çapkını Mehveş kimdir? Yalı Çapkını’nın Mehveş’i Uğur Demirpehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

UĞUR DEMİRPEHLİVAN YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE!

Star TV'nin OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi yine sürükleyici ve renkli olaylara sahne olacak.

Seyran ile Pelin büyük bir yüzleşme yaşayacak ve aralarındaki savaş kızışacak. Ardından Seyran'ın gücü ele geçireceği bir dönem başlayacak.

Bu arada evdeki dengeler değişecek. Dizinin ekibine de 2 değerli oyuncu katıldı.

Dizinin kadrosuna Cenan Çamyurdu ile Uğur Demirpehlivan fenomen dahil oldu. Uğur Demirpehlivan, dizide Mehveş karakterini canlandıracak.

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Yalı Çapkını Mehveş kimdir? Yalı Çapkını’nın Mehveş’i Uğur Demirpehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

UĞUR DEMİRPEHLİVAN KİMDİR?

1 Ocak 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Demirpehlivan, aslen Artvinlidir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Uğur Demirpehlivan, ilk oyunculuk deneyimini 1998 yılında yayınlanan Kanal Yumuşak G isimli dizide yaşadı.

Yalı Çapkını Mehveş kimdir? Yalı Çapkını’nın Mehveş’i Uğur Demirpehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Bu yapımın ardından çeşitli dizilerde ve filmlerde rol almaya başlayan Demirpehlivan, son olarak 2019-2021 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizide Emine Mollaoğlu isimli karakteri canlandırdı.

Şakir Demirpehlivan ile evlenen Demirpehlivan'ın bu evliliğinden Eylül adında bir kızı vardır.

Yalı Çapkını Mehveş kimdir? Yalı Çapkını’nın Mehveş’i Uğur Demirpehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

UĞUR DEMİRPEHLİVAN OYNADIĞI DİZİLER

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Emine Mollaoğlu, 2019)

Ege'nin Hamsisi (Sevim, 2018)

Meryem (Gülümser, 2017)

Hanım Köylü (Muhtar Emine, 2016)

Çilek Kokusu (Emel, 2015)

Fatih-Harbiye (Gülter, 2013-2014)

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