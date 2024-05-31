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Yalı Çapkını Serpil kimdir? Yalı Çapkını'nın Serpil'i Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
15:16
Yalı Çapkını Serpil kimdir? Yalı Çapkını'nın Serpil'i Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Yalı Çapkını Serpil kimdir sorusu, dizinin 31 Mayıs tarihli 72. bölümü ardından gündemde. İfakat'ın yeğeni olarak diziye dahil olan yeni karakterin dengeleri değiştireceği konuşuluyor. Her hafta cuma günü ekranlara gelen dizide sezon finaline doğru gidiliyor. Yalı Çapkını Serpil karakterine genç oyuncu Türkü Su Demirel hayat veriyor. Peki; Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar...