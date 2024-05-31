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Haberler Yaşam Yalı Çapkını Serpil kimdir? Yalı Çapkını'nın Serpil'i Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 15:16

Yalı Çapkını Serpil kimdir? Yalı Çapkını'nın Serpil'i Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını Serpil kimdir sorusu, dizinin 31 Mayıs tarihli 72. bölümü ardından gündemde. İfakat'ın yeğeni olarak diziye dahil olan yeni karakterin dengeleri değiştireceği konuşuluyor. Her hafta cuma günü ekranlara gelen dizide sezon finaline doğru gidiliyor. Yalı Çapkını Serpil karakterine genç oyuncu Türkü Su Demirel hayat veriyor. Peki; Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını Serpil kimdir? Yalı Çapkını’nın Serpil’i Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını'nın Serpil'i Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler soruları gündemde. Dizinin yeni bölümünde hikayeye dahil olacak oyuncu en son geçtiğimiz günlerde final yapan Ömer dizisinin oyuncu kadrosunda görülmüştü. Peki; Yalı Çapkını Serpil kimdir? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını Serpil kimdir? Yalı Çapkını’nın Serpil’i Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

YALI ÇAPKINI SERPİL KİMDİR?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Dizinin oyuncu kadrosuna Serpil karakteri ile genç oyuncu Türkü Su Demirel dahil oluyor.

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Yalı Çapkını Serpil kimdir? Yalı Çapkını’nın Serpil’i Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

TÜRKÜ SU DEMİREL KİMDİR?

1998 İzmir doğumlu Türkü Su Demirel, aslen Iğdırlıdır. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan oyuncu Muhteşem İkili dizisi ile oyunculuk hayatına başladı.

Yalı Çapkını Serpil kimdir? Yalı Çapkını’nın Serpil’i Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Maraşlı, Son Nefesime Kadar ve Kader Oyunları gibi yapımlarda da yer alan oyuncu en son Ömer dizisinde izlenmişti.

Yalı Çapkını Serpil kimdir? Yalı Çapkını’nın Serpil’i Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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