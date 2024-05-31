Yalı Çapkını Serpil kimdir? Yalı Çapkını’nın Serpil’i Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

YALI ÇAPKINI SERPİL KİMDİR?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Dizinin oyuncu kadrosuna Serpil karakteri ile genç oyuncu Türkü Su Demirel dahil oluyor.