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YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Seyran ve Ferit için yolun sonu …’ Star Tv ile Yalı Çapkını 72. Bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 07.06.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
18:40
Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 72.bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin son bölümü için 'Yalı Çapkını izle' araştırması yapılıyor. Yeni bölümünde Pelin Seyran2ın hastalığını öğrenirken Seyran için zaman daralmaktadir. Aİlesini ve Seyran'I korumak isteyen Ferit, Ziya Kont'tan yardım alır ve bambaşka birine dönüşür. Ferit ailesini koruyabilecek mi, Seyran ölecek mi? Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte bu soruların cevabı için Star Tv ile Yalı Çapkını sezon finali canlı izle