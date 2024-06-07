Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Seyran ve Ferit için yolun sonu …’ Star Tv ile Yalı Çapkını 72. Bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 07.06.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 18:40

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Seyran ve Ferit için yolun sonu …’ Star Tv ile Yalı Çapkını 72. Bölüm canlı izle

Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 72.bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin son bölümü için 'Yalı Çapkını izle' araştırması yapılıyor. Yeni bölümünde Pelin Seyran2ın hastalığını öğrenirken Seyran için zaman daralmaktadir. Aİlesini ve Seyran'I korumak isteyen Ferit, Ziya Kont'tan yardım alır ve bambaşka birine dönüşür. Ferit ailesini koruyabilecek mi, Seyran ölecek mi? Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte bu soruların cevabı için Star Tv ile Yalı Çapkını sezon finali canlı izle

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Seyran ve Ferit için yolun sonu …’ Star Tv ile Yalı Çapkını 72. Bölüm canlı izle

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü için canlı izle araştırması yapan izleyiciler 72.bölümü merakla bekliyorlar. Halis Ağa, Korhan Ailesi'nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar Tüm bunların cevabı için İşte Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Seyran ve Ferit için yolun sonu …’ Star Tv ile Yalı Çapkını 72. Bölüm canlı izle

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ İZLE

Yalı Çapkını dizisi sezon finalini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Seyran ve Ferit için yolun sonu …’ Star Tv ile Yalı Çapkını 72. Bölüm canlı izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Seyran ve Ferit için yolun sonu …’ Star Tv ile Yalı Çapkını 72. Bölüm canlı izle

Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur. Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Seyran ve Ferit için yolun sonu …’ Star Tv ile Yalı Çapkını 72. Bölüm canlı izle

. Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi'nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar. Halis Ağa'nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok içinde bırakırken, Seyran ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

SON DAKİKA