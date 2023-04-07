Yalı Çapkını Tarık kimdir, kim oynuyor? Yalı Çapkını Tarık Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını 27. bölüm bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Yapımın sıkı takipçileri Yalı Çapkını Tarık hakkında araştırmalara başladı. Uzun süredir "Yalı Çapkını Tarık kimdir?" sorusuna yanıt arıyordu. Baran Bölükbaşı Yalı Çapkını'nda oynayacak ve bir süre ekranlarda izleyici karşısında olacak. bu noktada Baran Bölükbaşı oynadığı diziler ve filmler hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Yalı Çapkını Tarık Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yalı Çapkını Tarık'ı kim oynuyor? İşte detaylar