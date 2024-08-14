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Giriş Tarihi: 14.08.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 23:34

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN? 3. sezonu ile dönüyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını yeni sezon tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Cuma günleri seyircisi ile buluşan dram ve romantik türündeki dizinin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşıyor. Önceki sezonlarda izleyicilerden tam not almayı başaran yapım son olarak 73. bölümü ile izleyici ile buluşmuş ve sezon finali vermişti. Yalı Çapkını 3. sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN? 3. sezonu ile dönüyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

Yalı Çapkını ne zaman başlıyor sorusu yeni sezona sayılı günler kala dizinin sıkı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Son olarak 73. bölümü ile ekrana gelen yapım sezon finali ile nefesleri kesmişti. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 3. sezonu ile hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte tüm detaylar...

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN? 3. sezonu ile dönüyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN?
OGM Pictures'ın projesi olan Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni sezonunun Eylül ayının ikinci haftalarında yayınlanması planlanıyor.

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YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN? 3. sezonu ile dönüyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

YALI ÇAPKINI SEZON FİMALİNDE NE OLMUŞTU?

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN? 3. sezonu ile dönüyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN? 3. sezonu ile dönüyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir. Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi'nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar.

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