Giriş Tarihi: 14.08.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
23:34
YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN? 3. sezonu ile dönüyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?
Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını yeni sezon tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Cuma günleri seyircisi ile buluşan dram ve romantik türündeki dizinin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşıyor. Önceki sezonlarda izleyicilerden tam not almayı başaran yapım son olarak 73. bölümü ile izleyici ile buluşmuş ve sezon finali vermişti. Yalı Çapkını 3. sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte detaylar...