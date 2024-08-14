YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN? 3. sezonu ile dönüyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

Yalı Çapkını ne zaman başlıyor sorusu yeni sezona sayılı günler kala dizinin sıkı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Son olarak 73. bölümü ile ekrana gelen yapım sezon finali ile nefesleri kesmişti. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 3. sezonu ile hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte tüm detaylar...