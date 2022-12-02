Yalnız Kurt 28. Yeni bölüm izle ekranı! 2 Aralık 2022 Atv canlı yayın ile Yalnız Kurt yeni ve son bölüm izle ekranı burada!

Ekranların reytinglerde rekortmen dizisi Yalnız Kurt yeni sezonda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Yapımda bu hafta; Gani masada Doğan'ın infaz emrini vermiştir. Doğan çevresi silahlı adamlarla çevrilmiştir. Gani birazdan Doğan'dan kurtulacağını düşünürken, Bünyamin ve Reşat bu planı bozar. Bu sefer güç Doğan'ın eline geçer. Dizinin bu haftaki bölümünü internet aracılığı ile takip etmek isteyenler için Yalnız Kurt son bölüm izle ekranına haberimizin içerisinde yer verdik. İşte Yalnız Kurt 28. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.