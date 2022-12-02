Yalnız Kurt 28. Yeni bölüm izle ekranı! 2 Aralık 2022 Atv canlı yayın ile Yalnız Kurt yeni ve son bölüm izle ekranı burada!

Bilek büken kimse onun dediği olacaktır. Gani bu teklifi hemen kabul eder ama aklında bin bir türlü hainlik vardır. Ve bütün bunlar olurken Ela babasını gizlice girdiği arabadan takip etmektedir. Doğan kadar o da tehlike altındadır artık.

Türkiye-Yunanistan Savaş çıkarmak için bütün imkanlarını kullanan Harun Karacabey, bu emelinde başarısız olunca Altay ve Yıldırım timine her türlü karşılığın verilmesi emrini verir. İlk olarak Altay'a en büyük desteği veren Ahmet Hemşinli'nin ortadan kaldırılmasını ister. Hemşinli suikastten ağır yaralı olarak kurtulur.