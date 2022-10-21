YALNIZ KURT İZLE || 21 Ekim 2022 Atv canlı yayın ile Yalnız Kurt 22. Yeni ve son bölüm tek parça izle!

Diğer tarafta Altay ise, Abraham Müller'den füzelerle ilgili bilgileri almanın ve bir sonraki adımlarını öğrenmenin peşindedir. Nihai hedefi ise Türk Ordusu'na kayıtlı Stinger füzelerine karşılık Abraham'ı teslim etmektir. Bunu Mira aracılığıyla Golyat'a bildirir. Buluşma yerine Haruncan Karacabey gelecektir. İki tarafın da buluşma yerine gelirken çok farklı planları vardır! İki tarafında ilk hedefi kesinlikle takas değildir!

Bütün bunlar olurken, Doğan Sakınmaz ise PKK'nin finansal kaynaklarına dair bir yapı tespit eder. Bu yapı aynı zamanda kendi yerine geçirilen Garo'ya hizmet etmektedir. Bulduğu ipucunu Ahmet Hemşinli ile paylaşır ve kendi yöntemleriyle ipucunun peşine düşer. Fakat bu süreçte kendisini büyük bir sürpriz beklemektedir!