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Haberler Yaşam YALNIZ KURT İZLE || 21 Ekim 2022 Atv canlı yayın ile Yalnız Kurt 22. Yeni ve son bölüm tek parça izle!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 17:44 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 17:45

YALNIZ KURT İZLE || 21 Ekim 2022 Atv canlı yayın ile Yalnız Kurt 22. Yeni ve son bölüm tek parça izle!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt 22. Yeni bölüm izle ekranıyla gündemdeki yerini aldı. İzleyenlerini ekran başına kilitleyen aksiyon dolu yapımda bu hafta; Altay ve Akil beraber görev aldığı silah arkadaşlarından oluşan Yıldırım Timi ilk hamlesini Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmakla görevlendirilen Abraham Müller'i kaçırmakla yapıyor. Dizinin bu haftaki bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyenler Yalnız Kurt son bölüm izle ekranını ziyaret etmeye başladı. İşte Yalnız Kurt son bölüm izle ekranı ve detaylar.

YALNIZ KURT İZLE || 21 Ekim 2022 Atv canlı yayın ile Yalnız Kurt 22. Yeni ve son bölüm tek parça izle!

Ekranların reytinglerde rekortmen dizisi Yalnız Kurt yeni sezonda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Yapımda bu hafta; Türkiye üzerine karanlık planlar yapan Golyat yapılanmasının yönetim kadrosu olan Konsül'de büyük bir panik yaratır. Hemen olağanüstü güvenlik protokollerini uygulamaya geçirirler. Dizinin bu haftaki bölümünü internet aracılığı ile takip etmek isteyenler için Yalnız Kurt son bölüm izle ekranına haberimizin içerisinde yer verdik. İşte Yalnız Kurt 22. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

YALNIZ KURT İZLE || 21 Ekim 2022 Atv canlı yayın ile Yalnız Kurt 22. Yeni ve son bölüm tek parça izle!

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Altay ve Akil beraber görev aldığı silah arkadaşlarından oluşan Yıldırım Timi ilk hamlesini yapmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmakla görevlendirilen Abraham Müller'i kaçırmak!

Bu gelişme, Türkiye üzerine karanlık planlar yapan Golyat yapılanmasının yönetim kadrosu olan Konsül'de büyük bir panik yaratır. Hemen olağanüstü güvenlik protokollerini uygulamaya geçirirler. Konsül üyeleri özel bir uçağa binerek 24 saatlerini havada geçireceklerdir. İlk gündemleri Altay Kurdoğlu'dur. Abraham Müller, Konsül'e dair çok önemli bilgilere sahip uluslararası bir elemandır. Öncelikle Altay'ın bu bilgilere ulaşması engellenmelidir.

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YALNIZ KURT İZLE || 21 Ekim 2022 Atv canlı yayın ile Yalnız Kurt 22. Yeni ve son bölüm tek parça izle!

Diğer tarafta Altay ise, Abraham Müller'den füzelerle ilgili bilgileri almanın ve bir sonraki adımlarını öğrenmenin peşindedir. Nihai hedefi ise Türk Ordusu'na kayıtlı Stinger füzelerine karşılık Abraham'ı teslim etmektir. Bunu Mira aracılığıyla Golyat'a bildirir. Buluşma yerine Haruncan Karacabey gelecektir. İki tarafın da buluşma yerine gelirken çok farklı planları vardır! İki tarafında ilk hedefi kesinlikle takas değildir!

Bütün bunlar olurken, Doğan Sakınmaz ise PKK'nin finansal kaynaklarına dair bir yapı tespit eder. Bu yapı aynı zamanda kendi yerine geçirilen Garo'ya hizmet etmektedir. Bulduğu ipucunu Ahmet Hemşinli ile paylaşır ve kendi yöntemleriyle ipucunun peşine düşer. Fakat bu süreçte kendisini büyük bir sürpriz beklemektedir!

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