Giriş Tarihi: 14.10.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 12:43

Yalnız Kurt Meryem’i kim oynuyor? ATV Yalnız Kurt Jessica May kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yalnız Kurt yeni sezon başlıyor ve yeni oyuncularıyla ekranları sarsmaya başlıyor. Tanıtım videolarında Yalnız Kurt Meryem, en çok dikkat çeken karakterler arasında yer alıyor. Dizi bu akşam ekranlara gelecek. Altay'ın verdiği savaşta, karşısına sürekli Meryem Johnson çıkacak. Yalnız Kurt Meryem'i Jessica May canlandıracak. Peki, Yalnız Kurt Jessica May kimdir? Jessica May kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…