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  • "Yalnızçam'da kayak için yapılabilecek her şey var"

"Yalnızçam'da kayak için yapılabilecek her şey var"

Başkanı Ali Oto, 'daki Yalnızçam Kayak Tesisi'nin tanıtımına katkı sunacaklarını belirtti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Tesisi'nin tanıtımına katkı sunacaklarını belirterek, "Yalnızçam'da kayak için yapılabilecek her şey var." dedi.

Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayak Milli Takımı'nın bu ay Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kamp yaptığını, aynı kayak merkezinde gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap Yarışlarının da gayet başarılı ve çok güzel ortamda geçtiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 28.02.2019 16:49
Yalnızçam'da kayak için yapılabilecek her şey var
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Yalnızçam'da kayak için yapılabilecek her şey var
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Yalnızçam'da kayak için yapılabilecek her şey var
Yalnızçam'da kayak için yapılabilecek her şey var
Yalnızçam'da kayak için yapılabilecek her şey var
Yalnızçam'da kayak için yapılabilecek her şey var
Yalnızçam'da kayak için yapılabilecek her şey var
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