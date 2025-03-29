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Yalova bayram namazı saati! 2025 Yalova'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
17:27
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini açıkladı. Bu kapsamda, Yalova'da bayram namazının saati de netleşti. Peki, Yalova'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 30 Mart 2025 tarihinde Diyanet tarafından belirlenen Yalova bayram namazı saati...