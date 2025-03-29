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Giriş Tarihi: 29.03.2025 17:27 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 17:27

Yalova bayram namazı saati! 2025 Yalova'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini açıkladı. Bu kapsamda, Yalova'da bayram namazının saati de netleşti. Peki, Yalova'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 30 Mart 2025 tarihinde Diyanet tarafından belirlenen Yalova bayram namazı saati...

Yalova bayram namazı saati! 2025 Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı'nın coşkusu, bayram namazı ile birlikte başlıyor. 30 gün boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bulundukları şehirlerde bayram namazı saatini merak ediyor. Yalova'da bayram namazının saati ve namazın nasıl kılınacağına dair detaylar ise araştırılmaya devam ediyor. İşte Yalova'daki bayram namazı vakti ve namazın kılınışına dair bilgiler...

Yalova bayram namazı saati! 2025 Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 30 Mart Pazar 1. Günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 81 il için bayram namazı saati merak konusu oldu.

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Yalova bayram namazı saati! 2025 Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşte Yalova Bayram namazı saati;

Yalova'da bayram namazı bu yıl 07.21'de kılınacak.

Yalova bayram namazı saati! 2025 Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan, iki rekâttan oluşan bir namazdır. Cemaatle kılınması sünnet olan bu namaz, özel tekbirleriyle diğer namazlardan farklılık gösterir. İşte bayram namazının kılınışı:

Bayram Namazının Kılınışı
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir.
İlk Tekbirler: İmam "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar, cemaat de tekbir alarak ellerini kaldırır ve bağlar.
Zammı Sure: İmam Fatiha suresini ve ardından bir sure okur, cemaat ise sessizce dinler.
Ek Tekbirler: Rükûa gitmeden önce üç defa tekbir alınır:
Birinci ve ikinci tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yana bırakılır.
Üçüncü tekbirde eller kaldırılmadan bağlanır.
Rükû ve Secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılarak ikinci rekâta kalkılır.
İkinci Rekât:İmam Fatiha ve bir sure okur.
Rükûdan önce üç defa tekbir alınır. Üçüncü tekbirde eller yana bırakılır.
Dördüncü tekbirle rükûya gidilir ve secdeler yapılarak oturulur.
Tahiyyat ve Selam: Son olarak "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve dualar okunur, ardından sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Yalova bayram namazı saati! 2025 Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI DUASI
اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، ولك الحمد كما رزقتنا من الطيبات، ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن.
اللهم اجعل هذا اليوم يوم فرح وسرور، واغفر لنا ولأهلنا ولجميع المسلمين، وتقبل أعمالنا، وأصلح أحوالنا، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا.
Allah'ım! Sana hamdolsun ki bizi İslam ile hidayete erdirdin, Sana hamdolsun ki bize helal ve temiz rızıklar verdin, Sana hamdolsun ki bize hikmeti ve Kur'an'ı öğrettin.
Allah'ım! Bu günü sevinç ve mutluluk günü kıl. Bizi, ailemizi ve tüm Müslümanları bağışla. Amellerimizi kabul eyle. Hâlimizi düzelt, ömrümüzü ve rızkımızı bereketli kıl.