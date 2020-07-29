Yalova bayram namazı saati: Yalova 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Yalova bayram namazı saati, bu illerde yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 bayram namazı saatlerine göre, Yalova bayram namazı saati ve Yalova bayram namazı vakti belli oldu. Tüm illerin camilerinde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken Yalova başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı saati haberimizde yer alıyor. Peki Yalova bayram namazı saati kaçta? Yalova 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA? DİYANET DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2020 Bayram namazı saatleri belli olurken camilerde tüm hazırlıklar sürüyor. Haberimizde, Yalova bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.