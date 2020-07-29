Yalova bayram namazı saati: Yalova 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram namazı saati merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayınlanan bayram namazı saatlerine göre, Marmara Bölgesi'nde bulunan ilimiz için 'Yalova bayram namazı saat kaçta?' sorusunun yanıtı belli oldu. Camilerde koronavirüs önlemleri için hazırlıklar sürerken müminler, 2020 bayram namazı saatlerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki Yalova bayram namazı saati kaçta? Yalova 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?