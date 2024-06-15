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Haberler Yaşam Yalova bayram namazı saati! Diyanet ile 16 Haziran 2024 Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 14:20

Yalova bayram namazı saati! Diyanet ile 16 Haziran 2024 Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yalova bayram namazı saati 2024 bu şehirde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılın ikinci dini bayramı geldi çattı. Kurban Bayramı'nın 1. günü 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Bayram namazı ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, sabahın ilk ışıklarıyla beraber camilerin yolunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin bayram namazı saatlerini açıkladı. Böylelikle Yalova'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunacak soruları yanıt buldu. İşte, 16 Haziran 2024 Yalova bayram namazı vakti!

Yalova bayram namazı saati! Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yalova bayram namazı saati 2024 ve ezan vakitleri belli oldu. Kurban Bayramı'na saatler kala 81 ilin bayram namazı vakitleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Yaşadıkları illerin vakitlerini öğrenmek isteyenler ise arama motorları üzerinde sorgulamalara başladı. Kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan müminler, 16 Haziran Pazar sabahı bayram namazı için saf tutacak. Peki, Yalova'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte Diyanet açıklaması ile 2024 Yalova bayram namazı saati…

Yalova bayram namazı saati! Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı'nın birinci günü 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.

İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre, Yalova bayram namazı saati 06.07 olarak belirlendi.

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Yalova bayram namazı saati! Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

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Yalova bayram namazı saati! Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Yalova bayram namazı saati! Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

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