Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden 'kedilerin ayakları kesildi' haberlerine ilişkin yalanlama geldi!

Kedilerin tedavisini yapan veteriner hekim de 'Kendisine biri kısmen ayağı olmayan diğeri ayağı yaralı şekilde iki kedinin getirildiğini, yaralı kedinin ayağında on günlük olabileceği değerlendirilen enfeksiyon bulunduğunu, ayağı olmayan kedinin ise röntgeninde, kemikteki düz hat sebebiyle ve gündemdeki benzer olayların da etkisiyle kesi olabileceği ihtimalini değerlendirdiğini, bu tür uzuv kayıplarının doğuştan da kaynaklanabileceğini, kesik olduğuna dair kesin bir bulgu olmadığını ' ifade etmiştir" denildi.