Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden 'kedilerin ayakları kesildi' haberlerine ilişkin yalanlama geldi!

"28.06.2018 günü sosyal medyada yer alan 'Yalova'da Ayakları Kesik Kedi Bulundu' haberiyle ilgili olarak; İlimiz GOP Mahallesi 7. Sokak 3. Çıkmazda M.M. isimli bayan şahsın, ayakları yaralı halde bulduğu iki kedi yavrusunu tedavi için veteriner kliniğine götürdüğü yapılan mülakatta anlaşılmış olup söz konusu adres civarında yapılan araştırmada ve çevre sakinleri ile yapılan görüşmelerde 'Habere konu olan kedileri doğduklarından beri bildikleri, mahalle sakinleri olarak yavrulara bakıp besledikleri, ayaklarındaki uzuv eksikliğinin doğum kusuru olduğu, kedilerin ayaklarının kesilmesi gibi bir olayın olmadığı' bilgisi elde edilmiştir.