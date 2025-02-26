Yalova iftar vakti 2025: Yalova İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Bu yıl 1-29 Mart tarihlerinde idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif için sayılı günler kaldı. Heyecanla beklediğimiz 11 Ayın Sultanı gelip çatarken il il İmsakiye ile sahur vakti ve iftar saati şimdiden araştırma konusu oldu. Her gün "iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta" gibi sorularla incelenen bu takvim, Diyanet tarafından il il yayımlandı. Bu kapsamda Yalova İmsakiye ile detaylar netleşti. İşte Yalova iftar vakti ve diğer bilgiler…