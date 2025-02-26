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Yalova iftar vakti 2025: Yalova İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
10:25
Yalova iftar vakti 2025: Yalova İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Mübarek Ramazan ayının başladığı 1 Mart Cumartesi günü yılın ilk orucu eda edilecek. İlk oruç için iftar saati ve sahur vakti araştırmaları şimdiden başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan İmsakiye ile il il iftar saatleri netlik kazanırken Yalova İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusu da yanıt buldu. İşte 1 Mart 2025 Yalova iftar vakti…