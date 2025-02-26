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Haberler Yaşam Yalova iftar vakti 2025: Yalova İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 10:25

Yalova iftar vakti 2025: Yalova İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayının başladığı 1 Mart Cumartesi günü yılın ilk orucu eda edilecek. İlk oruç için iftar saati ve sahur vakti araştırmaları şimdiden başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan İmsakiye ile il il iftar saatleri netlik kazanırken Yalova İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusu da yanıt buldu. İşte 1 Mart 2025 Yalova iftar vakti

Yalova iftar vakti 2025: Yalova İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Bu yıl 1-29 Mart tarihlerinde idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif için sayılı günler kaldı. Heyecanla beklediğimiz 11 Ayın Sultanı gelip çatarken il il İmsakiye ile sahur vakti ve iftar saati şimdiden araştırma konusu oldu. Her gün "iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta" gibi sorularla incelenen bu takvim, Diyanet tarafından il il yayımlandı. Bu kapsamda Yalova İmsakiye ile detaylar netleşti. İşte Yalova iftar vakti ve diğer bilgiler…

Yalova iftar vakti 2025: Yalova İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

YALOVA İMSAKİYE 2025 - YALOVA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Yalova İmsakiye takvimi ile bu ilde ikamet edenlerin oruca niyet edeceği ve orucu açacağı vakitler belli oldu. İşte, Yalova'da 1 Mart 2025 Cumartesi iftar ve sahur saati…

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Yalova iftar vakti 2025: Yalova İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

YALOVA İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:06

İftar Vakti: 19:01

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 06:05

İftar Vakti: 19:02

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:03

İftar Vakti: 19:03

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 06:02

İftar Vakti: 19:04

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 06:00

İftar Vakti: 19:05

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Yalova iftar vakti 2025: Yalova İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Bu niyet için "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için bugünkü orucumu tutmaya" şeklinde niyet etmek gerekir.

Yalova iftar vakti 2025: Yalova İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

YALOVA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Yalova için ilk teravih vakti 20:18 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:19

2 Mart Pazar: 20:20

3 Mart Pazartesi: 20:21

4 Mart Salı: 20:22

5 Mart Çarşamba: 20:24

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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