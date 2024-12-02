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Giriş Tarihi: 02.12.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 08:26

Yanan otomobilden sorumlu tutup infaz etmişlerdi: Baba, amca ve enişte de tutuklandı!

Çanakkale'de 27 Kasım günü çalıştığı tamir atölyesinde herkesin gözleri önünde infaz edilen Ceyhun Kacamer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 5'i tutuklandı. Tutuklanan şahıslar arasında Şaban Can K.'nin babası, amcası ve eniştesinin de olduğu ortaya çıkarken, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte haberin detayları...

Cennete ÜSTEMEL
Yanan otomobilden sorumlu tutup infaz etmişlerdi: Baba, amca ve enişte de tutuklandı!

Korkunç cinayet, 27 Kasım günü Çanakkale Oto sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre Biga'nın İslambey Toki mevkiinde tamirhanesi bulunan Ceyhun Kacamer, iki ay önce arkadaşları Şaban Can K.'nin babası Levent K. ile otomobilin kaporta ve boya işlemleri için el sıkıştı.

Yanan otomobilden sorumlu tutup infaz etmişlerdi: Baba, amca ve enişte de tutuklandı!

Aracın tamir işlemlerini tamamlayan Ceyhun Kacamer, iddiaya göre Levent K.'den uzun bir süre alacağını tahsil edemedi.

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Yanan otomobilden sorumlu tutup infaz etmişlerdi: Baba, amca ve enişte de tutuklandı!

OTOMOBİL YANDI

Geçtiğimiz Eylül ayında Levent K.'ye ait otomobil, tamir atölyesinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, Levent K., aracın Ceyhun Kacamer tarafından yakıldığını ileri sürerek atölyeyi bastı ve Kacamer'den 200 bin lira talep etti. Çıkan kavgada Ceyhun Kacamer, Levent K.'yi başına vurduğu demir çubukla ağır yaraladı.

Yanan otomobilden sorumlu tutup infaz etmişlerdi: Baba, amca ve enişte de tutuklandı!

ENİŞTESİNİ DÖVDÜLER

Babalarının feci şekilde dövüldüğünü öğrenen Şaban Can K. ve Bulut K., Kacamer ailesine husumet beslemeye başladı. Ceyhun Kacamer, 2 kardeş tarafından gelen ölüm tehditleri nedeniyle tamir atölyesini kapatarak Çanakkale'ye taşındı. İddiaya göre uzun bir süre Ceyhun Kacamer'e ulaşamayan Şaban Can K. ve Bulut K., geçtiğimiz hafta Ceyhun Kacamer'in eniştesi Y.A.'yi sokak ortasında dövdü.

Yanan otomobilden sorumlu tutup infaz etmişlerdi: Baba, amca ve enişte de tutuklandı!

"AİLEME DOKUNAN KARŞISINDA BENİ BULUR"

Eniştesinin dövüldüğünü, Biga'da yaşayan ailesinin sürekli ölümle tehdit edildiğini öğrenen Ceyhun Kacamer, iddiaya göre bu sabah sosyal medya hesabından "Aileme dokunmayın, bu kavga bitsin. Bitmezse karşınızda beni bulursunuz" yazdı.

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