Yanan otomobilden sorumlu tutup infaz etmişlerdi: Baba, amca ve enişte de tutuklandı!

OTOMOBİL YANDI

Geçtiğimiz Eylül ayında Levent K.'ye ait otomobil, tamir atölyesinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, Levent K., aracın Ceyhun Kacamer tarafından yakıldığını ileri sürerek atölyeyi bastı ve Kacamer'den 200 bin lira talep etti. Çıkan kavgada Ceyhun Kacamer, Levent K.'yi başına vurduğu demir çubukla ağır yaraladı.