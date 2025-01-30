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Yangın faciasında çok acı detaylar: Lanin’in son mesajı herkesi ağlattı!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
12:35
Yangın faciasında çok acı detaylar: Lanin’in son mesajı herkesi ağlattı!
Bolu'da yaşanan yangın faciasında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. O isimlerden biri de Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lanin Doğandı. Eşi ve kızını kaybeden acılı baba SABAH'a konuştu. Türkiye bu olayı Kartalkaya katliamı olarak hatırlayacak, diyen baba Rıfat Doğan, "Yangının saat 02.00 sıralarında başladığına vurgu yaparak, ihmal ve sorumsuzluğun peşini bırakmayacağını ifade etti. Yangın faciasında kızı ve torununu kaybeden dede Yusuf Yaman ise, "Kabullenemiyorum yanıyorum ben yanıyorum. Benim yangınımı kim söndürecek. 1 haftadır uyku uyumuyorum" dedi.