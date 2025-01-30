Yangın faciasında çok acı detaylar: Lanin’in son mesajı herkesi ağlattı!

KARTALKAYA KATLİAMI

Yaşanan bu olayın Kartalkaya katliamı olarak tarihe geçeceğini belirten Baba Doğan, "Otel çalışanlarından öğrendiğimiz kadarıyla yangın saat 02.00 civarında çıkmış. Önce kendileri söndürmeye çalışmış. Duyduğumuz kadarıyla otoparktan araçları kurtarmışlar. Ben bu olayı ikiye ayırıyorum. Bir ihmaller zinciri var. Bir de hatalar zinciri var. Hatalar zincirinin en büyüğü oradaki insanları zamanında uyarmadan, prestijimiz bozulur diye kendi çabaları ile yangını söndürmeye çalışmaları oldu ama kendi aileleri çizik bile almadan çıktı. Bu Kartalkaya katliamı olarak tarihe geçer. Bir insan ailesi ve çocukları için yaşar benim elimden bunları aldılar, hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.