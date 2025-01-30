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Haberler Yaşam Yangın faciasında çok acı detaylar: Lanin’in son mesajı herkesi ağlattı!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:35

Yangın faciasında çok acı detaylar: Lanin’in son mesajı herkesi ağlattı!

Bolu'da yaşanan yangın faciasında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. O isimlerden biri de Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lanin Doğandı. Eşi ve kızını kaybeden acılı baba SABAH'a konuştu. Türkiye bu olayı Kartalkaya katliamı olarak hatırlayacak, diyen baba Rıfat Doğan, "Yangının saat 02.00 sıralarında başladığına vurgu yaparak, ihmal ve sorumsuzluğun peşini bırakmayacağını ifade etti. Yangın faciasında kızı ve torununu kaybeden dede Yusuf Yaman ise, "Kabullenemiyorum yanıyorum ben yanıyorum. Benim yangınımı kim söndürecek. 1 haftadır uyku uyumuyorum" dedi.

Kerim CENGİL
Oğuzhan UYSAL
Yangın faciasında çok acı detaylar: Lanin’in son mesajı herkesi ağlattı!

Ölüme uykuda yakalandılar. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan Grandkartal otelde meydana gelen yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Can pazarının yaşandığı otelde geriye sadece acı dolu hikayeler kaldı. 78 can ve 78 acı hayat hikayesi.

Yangın faciasında çok acı detaylar: Lanin’in son mesajı herkesi ağlattı!

EŞİNİ VE KIZINI KAYBETTİ

Yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden isimlerden biride Rıfat Doğan'ın Eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lanin Doğandı. Yaşanan olayı katliam olarak nitelendiren acılı baba SABAH'a konuştu.

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Yangın faciasında çok acı detaylar: Lanin’in son mesajı herkesi ağlattı!

KIZIM VE EŞİMLE SONKEZ ORADA VAKİT GEÇİRDİM

Pazartesi sabahı eşi ve kızını otele götürdüğünü dile getiren Baba Rıfat Doğan, "Kayak hocası ayarladık. Hoca 11'de müsait olmadığını söyledi. 12 için sözleştik. Kızım ve eşimle son kez orada vakit geçirdim. Sonra kızımı öptüm ve kayağa uğurladım.

Yangın faciasında çok acı detaylar: Lanin’in son mesajı herkesi ağlattı!

KIZIYLA SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

En son orada gördüm. Eşim 7009 nolu odadaydı. 7'inci katta. Otelde elektrikler kesilince oda kapılarının enerjileri de kesilmiş. Kilitlerin yedek bataryaları bitenler odalardan hiç çıkamamış. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir durum" ifadelerini kullandım.

Facianın yaşandığı gece kızıyla son kez mesajlaştığını dile getirerek duygusal anlar yaşayan baba Rıfat Doğan " Eşim ve kızımı uğurladıktan sonra ben eve indim, eve döndükten sonra eşimle konuştum gününüz nasıl diye konuştum akşam yatmadan öncede kızım 23.43'te iyi geceler babacımm diye mesaj attı.

Yangın faciasında çok acı detaylar: Lanin’in son mesajı herkesi ağlattı!

KARTALKAYA KATLİAMI

Yaşanan bu olayın Kartalkaya katliamı olarak tarihe geçeceğini belirten Baba Doğan, "Otel çalışanlarından öğrendiğimiz kadarıyla yangın saat 02.00 civarında çıkmış. Önce kendileri söndürmeye çalışmış. Duyduğumuz kadarıyla otoparktan araçları kurtarmışlar. Ben bu olayı ikiye ayırıyorum. Bir ihmaller zinciri var. Bir de hatalar zinciri var. Hatalar zincirinin en büyüğü oradaki insanları zamanında uyarmadan, prestijimiz bozulur diye kendi çabaları ile yangını söndürmeye çalışmaları oldu ama kendi aileleri çizik bile almadan çıktı. Bu Kartalkaya katliamı olarak tarihe geçer. Bir insan ailesi ve çocukları için yaşar benim elimden bunları aldılar, hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

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