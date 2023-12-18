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Yanlış iğne minik Lina'yı hayattan kopardı! Acılı anne isyan etti: "Kızım oğlumun doğum gününde öldü"
Giriş Tarihi: 18.12.2023 07:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
07:35
Yanlış iğne minik Lina'yı hayattan kopardı! Acılı anne isyan etti: "Kızım oğlumun doğum gününde öldü"
Avcılar'da özel bir hastanede iddiaya göre ateşlenme sonucu tedavi altına alınan Yağmur Lina Önen (1.5), durumu ağır olmasına rağmen kısa bir tedavinin ardından taburcu edildi. Evde fenalaşan Yağmur Lina bebek, tekrar getirildiği hastanede vurulan bir buçuk doz iğneden sonra kalp krizi geçirip fenalaşarak hayata gözlerini yumdu.