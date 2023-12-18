Yanlış iğne minik Lina'yı hayattan kopardı! Acılı anne isyan etti: "Kızım oğlumun doğum gününde öldü"

Fenalaştı ve ben de bağırmaya başladım. Beni yaka paça tutup zorla dışarıya attılar. Bu sırada odaya başka doktorlar da geldi. Süreç ilerledi ve sabaha karşı kızım vefat etti. Bana da zorla bir sakinleştirici vurdular. Doktor yanıma gelip 'Kusura bakmayın, kızınızı kurtaramadım' dedi. Yanlış tedavi uyguladığını söyledi. 'Yanlış yaptım. Hakkınızı helal edin' dedi ve bastı gitti. Şu anda da ortada yok. Hiçbir yerde de ismi geçmiyor. Kızımı öldürdüğüne de eminim. 1.5 yaşındaki kızımdan ne istedin. Dün kızımın doğum günüydü ve iki yaşına girecekti ve beş aydır yok bu evde. Ben artık adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çıksın artık ortaya. Çünkü çok yoruldum. Kızım için savaşıyorum. Oğlum pedagog eğitimi görüyor. O bizim için 9 yıl sonra gelen bir mucizeydi. Beklenmedik bir anda geldi. Evimize neşe getirdi. Oğlum 7 ağustos tarihinde doğdu. Oğlumun doğum gününde kızımı kaybettim. En büyük acım da bu. Katilinin yakalanmasını istiyorum. Elimde fotoğrafları, videoları kaldı. Ne olur dava açılsın ve bize bunu yaşatanlar ceza alsın"