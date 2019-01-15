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ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Giriş Tarihi: 15.01.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 11:58
Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Alper Tüydeş, halde bulduğu ve yuvasından düşen baykuşa kendi apartman dairesinde gözü gibi bakıyor.

Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Karacabey Belediyesi personeli olan ve aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı yapan Tüydeş, 8 Ocak'ta ilçede Çamlık olarak bilinen ormanlık alanda belediye ekiplerinin yuvasından düşmüş halde bulduğu "Kulaklı Orman Baykuşu" yavrusunu sahiplendi.

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Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Evinde baykuşu büyümesi için besleyen Tüydeş'in yolu bu kez 12 Ocak'ta kuş fotoğrafları çekmek için gittiği Karacabey Boğazı'da yer alan Yeniköy sahilinde bir flamingoyla kesişti.

Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Boğazdaki dalgaların kıyıya vurduğu, bitkin düşmüş flamingoyu uzun uğraşlar sonucu yakalayan Tüydeş, bir veteriner yardımıyla tedavisini yaptırdı.

Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Tüydeş'in bir süre toparlanması için bakımını üstlendiği kanadından , evde baykuşla aynı ortamda yaşıyor.

Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

"Eşim elimde flamingoyu görünce çok şaşırdı"

Alper Tüydeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, flamingoyu kanadından yaralanmış bir halde su kenarında bulduğunu söyledi.

Flamingonun kendisini görünce ürktüğünü ve zaman zaman boğulma tehlikesi de geçirdiğini belirten Tüydeş, "Kanlar içinde yorgun ve bitkin düşmüş durumdaydı. Biraz bekledim ve 10 dakika sonra kıyı tarafına doğru geldi. Ben deniz tarafından yaklaşıp saatlerce süren çabalarımın ardından sağ salim flamingoyu kurtardım." ifadesini kullandı.

Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Kanadını doktor sardı

İlk müdahaleyi yakınlardaki bir zabıta karakolunda yaptıklarını ve kanayan kanadını sardıklarını anlatan Tüydeş, şöyle devam etti:

"Bu müdahalenin ardından flamingoyu arabayla hızlıca Karacabey merkeze getirdik. Burada bir veteriner müdahale etti. Eve getirdim ama gece pansumanını tekrar açtığını fark ettim. O saatte veteriner bulamayacağım için doktor olan bir arkadaşımdan yardım istedim.

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