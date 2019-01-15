Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

"Eşim elimde flamingoyu görünce çok şaşırdı"
Alper Tüydeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, flamingoyu kanadından yaralanmış bir halde su kenarında bulduğunu söyledi.
Flamingonun kendisini görünce ürktüğünü ve zaman zaman boğulma tehlikesi de geçirdiğini belirten Tüydeş, "Kanlar içinde yorgun ve bitkin düşmüş durumdaydı. Biraz bekledim ve 10 dakika sonra kıyı tarafına doğru geldi. Ben deniz tarafından yaklaşıp saatlerce süren çabalarımın ardından sağ salim flamingoyu kurtardım." ifadesini kullandı.