Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Kanadını doktor sardı

İlk müdahaleyi yakınlardaki bir zabıta karakolunda yaptıklarını ve kanayan kanadını sardıklarını anlatan Tüydeş, şöyle devam etti:

"Bu müdahalenin ardından flamingoyu arabayla hızlıca Karacabey merkeze getirdik. Burada bir veteriner müdahale etti. Eve getirdim ama gece pansumanını tekrar açtığını fark ettim. O saatte veteriner bulamayacağım için doktor olan bir arkadaşımdan yardım istedim.