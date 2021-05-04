Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yardım Durumu Kapsam Dışına Çıktı Nedir? Pandemi 1100 TL sosyal yardım durumu kapsam dışına çıktı ne demek, ne anlama geliyor?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 00:41 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 14:37

Yardım Durumu Kapsam Dışına Çıktı Nedir? Pandemi 1100 TL sosyal yardım durumu kapsam dışına çıktı ne demek, ne anlama geliyor?

Ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine yönelik tedbirler kapsamında son kabine toplantısı sonrası alınan tam kapanma uygulaması kararının ardından tarafından hane başı 1100 Türk Lirası, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. üzerinden yapılan bazı sorgulamalarda "yardım Durumu Kapsam Dışına Çıktı ve sosyal yardım durumu kapsam dışına çıktı " şeklinde ibareler görüntüleniyor. Bu şekilde uyarı alanlar ise Yardım Durumu Kapsam Dışına Çıktı Ne Demek? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Merak edilen 1100 TL sosyal yardım durumu kapsam dışına çıktı ne demek? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Yardım Durumu Kapsam Dışına Çıktı Nedir? Pandemi 1100 TL sosyal yardım durumu kapsam dışına çıktı ne demek, ne anlama geliyor?

SOSYAL YARDIM KAPSAM DIŞI NE DEMEK?

tarafından ödemesi yapılacağı duyurulan 1100 TL sosyal yardım alma hakkının olup olmadığını öğrenmek isteyerek üzerinden sorgulama yapan ve karşısına "Yardım Durumu Kapsam Dışına Çıktı" şeklinde bir uyarı çıkanların bu yardımı almak için gerekli olan şartları taşımadıkları anlamına gelmektedir. Sorgulamanız esnasında böyle bir ibareyle karşılaştıysanız 1100 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanamayacağınız anlamına gelmektedir.

Yardım Durumu Kapsam Dışına Çıktı Nedir? Pandemi 1100 TL sosyal yardım durumu kapsam dışına çıktı ne demek, ne anlama geliyor?

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yardım Durumu Kapsam Dışına Çıktı Nedir? Pandemi 1100 TL sosyal yardım durumu kapsam dışına çıktı ne demek, ne anlama geliyor?

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

Yardım Durumu Kapsam Dışına Çıktı Nedir? Pandemi 1100 TL sosyal yardım durumu kapsam dışına çıktı ne demek, ne anlama geliyor?

BAYRAMA KADAR TESLİM EDİLECEK

Öte yandan bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri ramazan bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

SON DAKİKA