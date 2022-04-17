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Haberler Yaşam YARGI 29. yeni bölüm izle: 17 Nisan 2022 Kanal D canlı yayın ile Yargı yeni ve son bölüm kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 17.04.2022 19:27 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 19:27

YARGI 29. yeni bölüm izle: 17 Nisan 2022 Kanal D canlı yayın ile Yargı yeni ve son bölüm kesintisiz izle!

Pazar gününün iddialı dizileri arasında yerini alan Yargı 29. Yeni bölüm izle ekranıyla bugün gündemdeki yerini aldı. Yekta, Ceylin'i babası Zafer'in öldürüldüğü yere getirmişti. Ilgaz ise yakaladığı ipuçları sayesinde tek başına çıktığı yolda nihai gerçeğe ulaşmıştır ve bu gerçek onu kahretmişti. Dizinin bu haftaki bölümünü internet ortamından izlemek isteyenler Kanal D canlı yayın ile Yargı 29. Yeni bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte Kanal D ile 17 Nisan tarihli Yargı dizisi 29. Son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

YARGI 29. yeni bölüm izle: 17 Nisan 2022 Kanal D canlı yayın ile Yargı yeni ve son bölüm kesintisiz izle!

Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Yargı dizisi 29. Yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sevilen dizide Ceylin, babasının katilinin Ilgaz'ın kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşirken bu gerçek onda yeni bir yıkıma neden oluyor. Öte yandan dizinin bu haftaki bölümünü internet ortamından izlemek isteyenler Kanal D ile 17 Nisan tarihli Yargı dizisi 29. Son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Yargı yeni bölüm izle ekranı ve dizinin bu haftaki bölümüne dair tüm detaylar…

YARGI 29. yeni bölüm izle: 17 Nisan 2022 Kanal D canlı yayın ile Yargı yeni ve son bölüm kesintisiz izle!

YARGI SON BÖLÜM İZLE!

Aşağıdaki link üzerinden dizinin son bölümüne ulaşabilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/yargi

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceylin, Ilgaz'ı hiç tahmin edemeyeceği bir halde yakalamıştır. Çınar ve Metin'e ait bu büyük sırrın kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını Ceylin'e anlatmak, Ilgaz için şimdiye kadar baktığı tüm davalardan daha zorlayıcı olacaktır.

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YARGI 29. yeni bölüm izle: 17 Nisan 2022 Kanal D canlı yayın ile Yargı yeni ve son bölüm kesintisiz izle!

Zafer'in ölümüne giden yolda şüphe perdeleri aralanmaya başlamıştır. Bir yandan Ceylin'in yanlış anlamaması için süreci şeffaflıkla yönetmeye çalışan Pars ve Eren cephesi, diğer yandan ise olayı manipüle eden Yekta cephesi için beklenmedik sürprizler ortaya çıkacaktır

YARGI 29. yeni bölüm izle: 17 Nisan 2022 Kanal D canlı yayın ile Yargı yeni ve son bölüm kesintisiz izle!

Bugüne dek birbirlerinden aldıkları destek ve güven sayesinde ortak bir geleceğe dair hayaller kurmaya başlayan Ilgaz ve Ceylin, ilişkilerinde şimdiye kadarki en büyük kırılmanın eşiğindedir. Onları bekleyen belirsizlik tünelinin sonunda bir umut ışığı olabilecek midir?

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