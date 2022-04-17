YARGI 29. yeni bölüm izle: 17 Nisan 2022 Kanal D canlı yayın ile Yargı yeni ve son bölüm kesintisiz izle!

Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Yargı dizisi 29. Yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sevilen dizide Ceylin, babasının katilinin Ilgaz'ın kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşirken bu gerçek onda yeni bir yıkıma neden oluyor. Öte yandan dizinin bu haftaki bölümünü internet ortamından izlemek isteyenler Kanal D ile 17 Nisan tarihli Yargı dizisi 29. Son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Yargı yeni bölüm izle ekranı ve dizinin bu haftaki bölümüne dair tüm detaylar…