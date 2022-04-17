YARGI 29. yeni bölüm izle: 17 Nisan 2022 Kanal D canlı yayın ile Yargı yeni ve son bölüm kesintisiz izle!

Pazar gününün iddialı dizileri arasında yerini alan Yargı 29. Yeni bölüm izle ekranıyla bugün gündemdeki yerini aldı. Yekta, Ceylin'i babası Zafer'in öldürüldüğü yere getirmişti. Ilgaz ise yakaladığı ipuçları sayesinde tek başına çıktığı yolda nihai gerçeğe ulaşmıştır ve bu gerçek onu kahretmişti. Dizinin bu haftaki bölümünü internet ortamından izlemek isteyenler Kanal D canlı yayın ile Yargı 29. Yeni bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte Kanal D ile 17 Nisan tarihli Yargı dizisi 29. Son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…