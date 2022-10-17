Yargı 40. bölüm fragmanı izle! Kanal D ile Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Yeni "hedef ailenin" nasıl ve neden seçildiği gün yüzüne çıkarken, başta Ceylin olmak üzere içeriye kapatılan herkes katilin psikolojik, manipülatif oyunları ile mücadele etmek zorundadır. Hepsinin aklında aynı soru vardır: Neden biz ve katil bizden ne istiyor?