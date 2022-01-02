Yargı bu akşam var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı yeni bölüm izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Her Pazar akşamı yayınlanan yapım iki haftadır ekrana gelmeyince 2 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin'in, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kaldığı yapımın yayıncı kuruluşundan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki Yargı bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ve güncel bilgiler…