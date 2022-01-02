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Haberler Yaşam Yargı bu akşam var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 02.01.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 11:08

Yargı bu akşam var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı yeni bölüm izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Her Pazar akşamı yayınlanan yapım iki haftadır ekrana gelmeyince 2 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin'in, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kaldığı yapımın yayıncı kuruluşundan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki Yargı bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ve güncel bilgiler…

Yargı bu akşam var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Psikolojik gerilim ve polisiye türündeki yapımda bu hafta Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanması damga vuruyor. Ancak yeni bölüm 2 Ocak tv yayın akışında yer almaması dizinin hayranlarını telaşlandırdı. Peki Yargı bu akşam var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı

Yargı bu akşam var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı

YARGI NEDEN YOK, BU AKŞAM VAR MI?

Yargı dizisi kadroda yaşanan sağlık sorunları sebebiyle yeni bölümüyle ekranda yer almayacak. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz #Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek…" açıklaması yapıldı.

2 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çember: Ölüm Meleği

22:30 Yargı (TEKRAR)

01:30 Çember: Ölüm Meleği

03:15 5N1K

03:45 Arda ile Omuz Omuza

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisinin 9 Ocak 2022 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alması bekleniyor.

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Yargı bu akşam var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı'nın yayınlanan 15. Bölüm fragmanında; Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.

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