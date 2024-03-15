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Yargı dizisinin Tuğçe'si Merve Ateş sevenleri üzen haber... Yargı yeni bölümde neler olacak? İşte, Tuğçe hakkında o karar!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
13:40
Yargı dizisinin Tuğçe'si Merve Ateş sevenleri üzen haber... Yargı yeni bölümde neler olacak? İşte, Tuğçe hakkında o karar!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'da bu hafta izleyenleri şok eden bir son sahne yaşandı. Dizinin sevilen oyuncusu Merve Ateş'in canlandırdığı Tuğçe karakteri dizinin ekranlara gelen son bölümünde bir hayatı kurtarmaya çalışırken, saldırıya uğradı. İzleyenlerin merakla beklediği yeni bölümden fragman gelirken, izleyenler sevilen oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.