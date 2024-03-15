Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş sevenleri üzen haber... Yargı yeni bölümde neler olacak? İşte, Tuğçe hakkında o karar!

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kötü iyiyi bilir ama iyi kötüyü bilmez."

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin ekrana gelecek 87'nci bölümünün konusu şöyle;

Ceylin, Yekta'yı sulh cezada savunmak zorunda kalırken, Ilgaz ise hırsızlık için girilen evde kimin öldüğünü bulmanın peşindedir. Efe de kime ait olduğu belli olmayan bir kesik baş, Eren de tozlanmış eski dosyalar vardır. Ta ki, herkesin tüm gündemi Tuğçe ile geri dönülmez bir şekilde değişene kadar…

Eren kızını sahaya, kendisini masaya kilitleyen Kubilay'ı yaşananların ilk sorumlusu olarak görmektedir. Öfkeyle attığı adımlar ona birçok kapının kapatılmasına sebep olacaktır. Olayla ilgili bir türlü aydınlatılamayan detaylar, bir an önce açığa çıkmak zorundadır. Herkes kendi yolundan hummalı bir araştırmaya girişir.