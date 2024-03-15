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Haberler Yaşam Yargı dizisinin Tuğçe'si Merve Ateş sevenleri üzen haber... Yargı yeni bölümde neler olacak? İşte, Tuğçe hakkında o karar!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 13:40

Yargı dizisinin Tuğçe'si Merve Ateş sevenleri üzen haber... Yargı yeni bölümde neler olacak? İşte, Tuğçe hakkında o karar!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'da bu hafta izleyenleri şok eden bir son sahne yaşandı. Dizinin sevilen oyuncusu Merve Ateş'in canlandırdığı Tuğçe karakteri dizinin ekranlara gelen son bölümünde bir hayatı kurtarmaya çalışırken, saldırıya uğradı. İzleyenlerin merakla beklediği yeni bölümden fragman gelirken, izleyenler sevilen oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş sevenleri üzen haber... Yargı yeni bölümde neler olacak? İşte, Tuğçe hakkında o karar!

Yayınlanan 87. Bölümün ilk fragmanında Tuğçe'nin babası rolüne hayat veren Uğur Aslan'ın canlandırdığı eren karakteri kızı hakkında telefonda aldığı haber karşısında şok olurken, yayınlanan bir yeni fragmanla bu haberi tersine çevirdi. İzleyenlerin merakla beklediği yeni bölümde neler olacak, Tuğça ölecek mi soruları yeniden akıllara geldi.

Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş sevenleri üzen haber... Yargı yeni bölümde neler olacak? İşte, Tuğçe hakkında o karar!

TUĞÇE'DEN ACI HABER GELİYOR!

Eren, kızına yapılanları öğrenince deliye döner ve ağlamaya başlar. Ceylin ve Ilgaz, Tuğçe'ye yapılanları öğrendikten sonra adeta kahrolur. Eren, Ilgaz'dan yardım ister. Peki, Tuğçe'ye ne oldu?

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Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş sevenleri üzen haber... Yargı yeni bölümde neler olacak? İşte, Tuğçe hakkında o karar!

Eren, deniz kenarında Efe savcı ile birlikte denizden çıkartılan kişiyi beklemektedirler. Balık adamların çıkarttığı kişi Tuğçe'dir. Bu durum hem Eren'i, hem de Efe savcıyı derinden yaralar. Bu acı haberi Ilgaz'a vermek de acılı baba Eren'e düşer. Ilgaz, aldığı bu haberle adeta yıkılır.

Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş sevenleri üzen haber... Yargı yeni bölümde neler olacak? İşte, Tuğçe hakkında o karar!

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kötü iyiyi bilir ama iyi kötüyü bilmez."

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin ekrana gelecek 87'nci bölümünün konusu şöyle;

Ceylin, Yekta'yı sulh cezada savunmak zorunda kalırken, Ilgaz ise hırsızlık için girilen evde kimin öldüğünü bulmanın peşindedir. Efe de kime ait olduğu belli olmayan bir kesik baş, Eren de tozlanmış eski dosyalar vardır. Ta ki, herkesin tüm gündemi Tuğçe ile geri dönülmez bir şekilde değişene kadar…

Eren kızını sahaya, kendisini masaya kilitleyen Kubilay'ı yaşananların ilk sorumlusu olarak görmektedir. Öfkeyle attığı adımlar ona birçok kapının kapatılmasına sebep olacaktır. Olayla ilgili bir türlü aydınlatılamayan detaylar, bir an önce açığa çıkmak zorundadır. Herkes kendi yolundan hummalı bir araştırmaya girişir.

Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş sevenleri üzen haber... Yargı yeni bölümde neler olacak? İşte, Tuğçe hakkında o karar!

Öte yandan İclal'in gelişi ile mesleki olarak bir açmaza sürüklenen Yekta'yı kendi nikahı beklemektedir. Gitgide dipsiz bir çukura doğru yuvarlanan Yekta'yı tutup kaldırmasını umduğu el, onu daha da derinlere itecektir.

Ceylin ve Ilgaz varını yoğunu, ellerindeki tüm imkanlarla Tuğçe için seferber eder. Diğer taraftan ise sakinliğini koruyamayacağını düşündükleri Eren'i bir türlü zapt etmek, yanında durmak ve ona gerçeği vermek zorundadırlar. Fakat bilmedikleri usul usul bilenen intikam bıçağının kınından çoktan çıktığıdır…

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