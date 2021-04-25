Yargıtay o kararı bozdu! Eğer birisine salak derseniz…

Kararda, "SMS ile mağdura atılan 'Salak' şeklindeki sözün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.



