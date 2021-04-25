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Haberler Yaşam Yargıtay o kararı bozdu! Eğer birisine salak derseniz…
Giriş Tarihi: 25.04.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 10:00

o kararı bozdu! Eğer birisine derseniz…

Bir genç, tartıştığı kişiye 'Hahahha ' diye mesaj gönderdi. Hakarete maruz kaldığını belirten kişi ise mahkemeye gitti. Görülen davada Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi. Son sözü ise söyledi

Yargıtay o kararı bozdu! Eğer birisine salak derseniz…

İddiaya göre, bir genç, tartıştığı kişiye cep telefonundan, 'hahahha ' ifadesini kullandı. Hakarete maruz kaldığını öne süren kişi ise adliyenin yolunu tuttu.

Yargıtay o kararı bozdu! Eğer birisine salak derseniz…

Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianame sonrası tartıştığı kişiye '' ifadesini kullanan kişi hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti.

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Yargıtay o kararı bozdu! Eğer birisine salak derseniz…

Karara, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Temyiz müracaatını değerlendiren 4. Ceza Dairesi, '' ifadesini hakaret saydı.

Yargıtay o kararı bozdu! Eğer birisine salak derseniz…

Kararda, "SMS ile mağdura atılan '' şeklindeki sözün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.

Yargıtay o kararı bozdu! Eğer birisine salak derseniz…

"Hakaret" başlığını taşıyan Türk Ceza Kanunu'nun 125. Maddesinde şu ifadelere yer veriliyor:

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