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Haberler Yaşam Yargıtay’dan çok konuşulacak karar! Evli çiftler dikkat: Bunu yapmak boşanma sebebi!
Giriş Tarihi: 29.08.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 09:36

Yargıtay’dan çok konuşulacak karar! Evli çiftler dikkat: Bunu yapmak boşanma sebebi!

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşin sürekli olarak akşamları iş çıkışından sonra annesinin evine gitmesini boşanma sebebi saydı. İşte çok konuşulacak kararın detayları

Yargıtay’dan çok konuşulacak karar! Evli çiftler dikkat: Bunu yapmak boşanma sebebi!

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi; erkeği ağır, kadını hafif kusurlu kabul ederek her iki tarafın davasının kabulü ile boşanmalarına karar verdi. Davacı-karşı davalı erkek istinaf kanun yoluna başvurdu.

Yargıtay’dan çok konuşulacak karar! Evli çiftler dikkat: Bunu yapmak boşanma sebebi!

Bölge Adliye Mahkemesi, iki tarafı da eşit kusurlu saydı. Erkeğin, 'sürekli akşamları iş çıkışından sonra annesinin evine giderek bu durumu alışkanlık haline getirmek, evin ihtiyaçlarını gidermeyerek birlik görevlerini yerine getirmemek ve evi terk etmek' hareketleri kusur sayıldı.

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Yargıtay’dan çok konuşulacak karar! Evli çiftler dikkat: Bunu yapmak boşanma sebebi!

Kadının ise ilk derece mahkemesince kusur olarak kendisine yüklenen ve istinaf başvurusunda bulunmadığından kendisi bakımından kesinleşen 'evin anahtarlarını değiştirmek, eşinin eşyalarını toplayarak çöpe atmak' şeklindeki davranışları kusur sayıldı. Kararı iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay’dan çok konuşulacak karar! Evli çiftler dikkat: Bunu yapmak boşanma sebebi!

Kocanın her akşam iç çıkışı annesini ziyarete gitmesinin boşanma sebebi sayıldığı Yargıtay kararında şöyle denildi; Davalı-karşı davacı kadına bölge adliye mahkemesince kusur olarak yüklenen 'Eşi için kocalık vazifesini yerine getirmiyor dediği' vakıasının aile ortamında tarafların evlilik birliğindeki sorunlarıyla ilgili görüşmede söylendiği anlaşılmakla kadına kusur olarak yüklenmesi doğru olmamıştır.

Yargıtay’dan çok konuşulacak karar! Evli çiftler dikkat: Bunu yapmak boşanma sebebi!

O halde, mahkemece belirlenen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlara göre erkeğin boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kadına nazaran daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir.

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