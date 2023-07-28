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Haberler Yaşam Yargıtay'dan 'mesajla taciz' kararı! Gece yarısı şoke oldu: "Bir an bastırdığım duygularıma yenildim"
Giriş Tarihi: 28.07.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 06:39

Yargıtay'dan 'mesajla taciz' kararı! Gece yarısı şoke oldu: "Bir an bastırdığım duygularıma yenildim"

İstanbul'da bir kozmetik şirketinde çalışan A.N. aynı işyerindeki kadın işçiye sabah başlayıp gece yarısına kadar mesajlar gönderdi. Kadının kendisini reddetmesi üzerine, bu kez "bir an bastırdığım duygularıma yenildim. Özür dilerim" mesajı gönderen A.N., kadının şikayeti üzerine işten atıldı. Bunun üzerine kıdem ve ihbar tazminatı davası açan A.N'nin mesajlar yüzünden işten kovulmasının ağır bir yaptırım olduğunu belirten Bakırköy 6. İş Mahkemesi, tazminatının ödenmesini hükmetti. İşyeri avukatları ise davayı Yargıtay'a taşıdı.

Halit TURAN
Yargıtay’dan ’mesajla taciz’ kararı! Gece yarısı şoke oldu: Bir an bastırdığım duygularıma yenildim

İstanbul'da bir şirkette çalışan A.N. aynı işyerinde çalışan kadın işçiye cep telefonundan "hayırlı sabahlar" mesajı gönderdi, bu mesaja karşı kadın işçi "hayırlı sabahlar abi hayırdır mesaj hakkını bitirmeye mi çalışıyorsun sabah akşam toplu mesajlar atarak" cevabını verdi.

Yargıtay’dan ’mesajla taciz’ kararı! Gece yarısı şoke oldu: Bir an bastırdığım duygularıma yenildim

A.N. "kızıyorsan atmayayım" şeklinde mesajının ardından aynı gün akşam saat 22:08'de "mesaja cevap vermedin işteki komşu, hayırlı geceler mesaja karşıysan mesaj gönderme yaz komşu" dedi. Kadın işçi, telefon numarasını işteki konularla ilgili olarak verdiğini söylerken bu kez A.N. "peki telefonda sohbet için arayabilir miyim?" mesajı gönderdi.

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Yargıtay’dan ’mesajla taciz’ kararı! Gece yarısı şoke oldu: Bir an bastırdığım duygularıma yenildim

Kadın işçi de "arayamazsın" cevabını vermesi üzerine A.N. "bu yazdıklarımız aramızda kalsın. Hakkını helal et bir an bastırdığım duygularıma yenildim...

Yargıtay’dan ’mesajla taciz’ kararı! Gece yarısı şoke oldu: Bir an bastırdığım duygularıma yenildim

Yaptığım bu günahtan dolayı tövbe edeceğim, bir an gaflete düştüm" dedi. Özür mesajları da gönderen işçi, kadının işyerinde yaptığı şikayet sonrasında cinsel taciz içeren mesajlar attığı gerekçesiyle tazminatsız işten kovuldu.

Yargıtay’dan ’mesajla taciz’ kararı! Gece yarısı şoke oldu: Bir an bastırdığım duygularıma yenildim

Bunun üzerine A.N. kıdem ve ihbar tazminatlarını almak için Bakırköy 6. İş Mahkemesine dava açtı. İşçilik alacağı davası Yargıyı ise ikiye böldü.

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