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Yargıtay'dan 'mesajla taciz' kararı! Gece yarısı şoke oldu: "Bir an bastırdığım duygularıma yenildim"
Giriş Tarihi: 28.07.2023 06:37
Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
06:39
Yargıtay'dan 'mesajla taciz' kararı! Gece yarısı şoke oldu: "Bir an bastırdığım duygularıma yenildim"
İstanbul'da bir kozmetik şirketinde çalışan A.N. aynı işyerindeki kadın işçiye sabah başlayıp gece yarısına kadar mesajlar gönderdi. Kadının kendisini reddetmesi üzerine, bu kez "bir an bastırdığım duygularıma yenildim. Özür dilerim" mesajı gönderen A.N., kadının şikayeti üzerine işten atıldı. Bunun üzerine kıdem ve ihbar tazminatı davası açan A.N'nin mesajlar yüzünden işten kovulmasının ağır bir yaptırım olduğunu belirten Bakırköy 6. İş Mahkemesi, tazminatının ödenmesini hükmetti. İşyeri avukatları ise davayı Yargıtay'a taşıdı.