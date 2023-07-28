Yargıtay'dan 'mesajla taciz' kararı! Gece yarısı şoke oldu: "Bir an bastırdığım duygularıma yenildim"

A.N. "kızıyorsan atmayayım" şeklinde mesajının ardından aynı gün akşam saat 22:08'de "mesaja cevap vermedin işteki komşu, hayırlı geceler mesaja karşıysan mesaj gönderme yaz komşu" dedi. Kadın işçi, telefon numarasını işteki konularla ilgili olarak verdiğini söylerken bu kez A.N. "peki telefonda sohbet için arayabilir miyim?" mesajı gönderdi.

