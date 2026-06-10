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Yargıtay'dan yıllık izin için yeni karar çıktı! Hafta sonu tatili (Cumartesi-Pazar) izin süresinden mi sayılacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 01:04
Yargıtay'dan yıllık izin için yeni karar çıktı! Hafta sonu tatili (Cumartesi-Pazar) izin süresinden mi sayılacak?
Yıllık izin kullanan çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan hafta sonu tatillerinin izin süresine dahil edilip edilmediği, Yargıtay kararıyla yeniden gündeme geldi. Karar, çalışanlar ve işverenler açısından önemli bir emsal niteliği taşıyor. Peki, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) tatili yıllık izinden düşüyor mu yoksa sayılıyor mu? İşte, yeni karar...