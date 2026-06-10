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Haberler Yaşam Yargıtay'dan yıllık izin için yeni karar çıktı! Hafta sonu tatili (Cumartesi-Pazar) izin süresinden mi sayılacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 01:04

Yargıtay'dan yıllık izin için yeni karar çıktı! Hafta sonu tatili (Cumartesi-Pazar) izin süresinden mi sayılacak?

Yıllık izin kullanan çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan hafta sonu tatillerinin izin süresine dahil edilip edilmediği, Yargıtay kararıyla yeniden gündeme geldi. Karar, çalışanlar ve işverenler açısından önemli bir emsal niteliği taşıyor. Peki, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) tatili yıllık izinden düşüyor mu yoksa sayılıyor mu? İşte, yeni karar...

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Yargıtay’dan yıllık izin için yeni karar çıktı! Hafta sonu tatili Cumartesi-Pazar izin süresinden mi sayılacak?

Hafta sonu tatillerinin yıllık izin süresinden düşülüp düşülmeyeceği konusu, Yargıtay'ın verdiği kararla bir kez daha tartışma konusu oldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık izin dönemine denk gelen hafta tatili günlerine ilişkin değerlendirmesiyle dikkat çekti. Özellikle izin planlaması yapan çalışanlar, cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılmadığını araştırıyor. Kararın iş hukukundaki yansımaları yakından takip ediliyor.

Yargıtay’dan yıllık izin için yeni karar çıktı! Hafta sonu tatili Cumartesi-Pazar izin süresinden mi sayılacak?

YARGITAYDAN "HAFTA TATİLİ YILLIK İZİN SÜRESİNDEN SAYILAMAZ" KARARI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık iznin kullanıldığı döneme denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresinden sayılamayacağına hükmetti.

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Yargıtay’dan yıllık izin için yeni karar çıktı! Hafta sonu tatili Cumartesi-Pazar izin süresinden mi sayılacak?

YILLIK İZİN KULLANIMINDA YAZILI BELGE ZORUNLULUĞU

Kararda dikkat çeken bir diğer nokta ise ispat yükü oldu. İşçinin yıllık izinlerini kullandığını kanıtlama yükümlülüğü işverene ait. Yani işveren, yıllık izin kullanımını yazılı belgelerle ortaya koymak zorunda.

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Yargıtay’dan yıllık izin için yeni karar çıktı! Hafta sonu tatili Cumartesi-Pazar izin süresinden mi sayılacak?

Bu karar, çalışanların yıllık izin hakkının korunması açısından önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor. Artık izin hesabı yapılırken yalnızca takvim günleri değil, izin dönemine denk gelen hafta tatili ve resmi tatiller de ayrıca dikkate alınacak.

Yargıtay’dan yıllık izin için yeni karar çıktı! Hafta sonu tatili Cumartesi-Pazar izin süresinden mi sayılacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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