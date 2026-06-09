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Haberler Yaşam YARGITAYIN YILLIK İZİN KARARI: Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) tatili yıllık izinden düşüyor mu, sayılıyor mu?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 17:17

YARGITAYIN YILLIK İZİN KARARI: Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) tatili yıllık izinden düşüyor mu, sayılıyor mu?

Yıllık izin kullanan çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan hafta sonu tatillerinin izin süresine dahil edilip edilmediği, Yargıtay kararıyla yeniden gündeme geldi. Karar, çalışanlar ve işverenler açısından önemli bir emsal niteliği taşıyor. Peki, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) tatili yıllık izinden düşüyor mu yoksa sayılıyor mu? İşte, yeni karar...

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YARGITAYIN YILLIK İZİN KARARI: Hafta sonu Cumartesi-Pazar tatili yıllık izinden düşüyor mu, sayılıyor mu?

Hafta sonu tatillerinin yıllık izin süresinden düşülüp düşülmeyeceği konusu, Yargıtay'ın verdiği kararla bir kez daha tartışma konusu oldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık izin dönemine denk gelen hafta tatili günlerine ilişkin değerlendirmesiyle dikkat çekti. Özellikle izin planlaması yapan çalışanlar, cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılmadığını araştırıyor. Kararın iş hukukundaki yansımaları yakından takip ediliyor.

YARGITAYIN YILLIK İZİN KARARI: Hafta sonu Cumartesi-Pazar tatili yıllık izinden düşüyor mu, sayılıyor mu?

YARGITAYDAN "HAFTA TATİLİ YILLIK İZİN SÜRESİNDEN SAYILAMAZ" KARARI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık iznin kullanıldığı döneme denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresinden sayılamayacağına hükmetti.

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YARGITAYIN YILLIK İZİN KARARI: Hafta sonu Cumartesi-Pazar tatili yıllık izinden düşüyor mu, sayılıyor mu?

YILLIK İZİN KULLANIMINDA YAZILI BELGE ZORUNLULUĞU

Kararda dikkat çeken bir diğer nokta ise ispat yükü oldu. İşçinin yıllık izinlerini kullandığını kanıtlama yükümlülüğü işverene ait. Yani işveren, yıllık izin kullanımını yazılı belgelerle ortaya koymak zorunda.

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YARGITAYIN YILLIK İZİN KARARI: Hafta sonu Cumartesi-Pazar tatili yıllık izinden düşüyor mu, sayılıyor mu?

Bu karar, çalışanların yıllık izin hakkının korunması açısından önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor. Artık izin hesabı yapılırken yalnızca takvim günleri değil, izin dönemine denk gelen hafta tatili ve resmi tatiller de ayrıca dikkate alınacak.

YARGITAYIN YILLIK İZİN KARARI: Hafta sonu Cumartesi-Pazar tatili yıllık izinden düşüyor mu, sayılıyor mu?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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