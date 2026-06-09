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YARGITAYIN YILLIK İZİN KARARI: Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) tatili yıllık izinden düşüyor mu, sayılıyor mu?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 17:17
YARGITAYIN YILLIK İZİN KARARI: Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) tatili yıllık izinden düşüyor mu, sayılıyor mu?
Yıllık izin kullanan çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan hafta sonu tatillerinin izin süresine dahil edilip edilmediği, Yargıtay kararıyla yeniden gündeme geldi. Karar, çalışanlar ve işverenler açısından önemli bir emsal niteliği taşıyor. Peki, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) tatili yıllık izinden düşüyor mu yoksa sayılıyor mu? İşte, yeni karar...