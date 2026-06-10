YARI FİNAL MAÇI! Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

SERİNİN KADERİNİ BELİRLEYECEK SON RANDEVU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final etabında heyecan en üst perdeye taşındı. Beşiktaş Gain ve Bahçeşehir Koleji arasında oynanan kıran kırana mücadelelerde serinin sonuna gelindi. İlk 4 müsabakada takımların birbirine kurduğu üstünlüklerin ardından genel skorda 2-2'lik denge sağlandı. Kazanan ekibin final biletini cebine koyacağı bu dev eşleşme, sezonun en kritik maçı olarak nitelendiriliyor.