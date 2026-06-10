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Haberler Yaşam YARI FİNAL MAÇI! Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 21:48 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 21:49

YARI FİNAL MAÇI! Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinde heyecan dorukta. Basketbolseverler tarafından merakla beklenen kritik Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı için geri sayım başladı. Seride durumun 2-2'ye gelmesinin ardından finale yükselecek ilk takımın belirleneceği bu dev müsabakanın yayın saati, günü ve canlı yayın kanalı netlik kazandı. Peki, Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? İşte eşleşmedeki son gelişmeler...

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YARI FİNAL MAÇI! Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin 5. ve son müsabakasında iki güçlü ekip parkede kozlarını paylaşıyor. Eşleşmede üç galibiyete ulaşan takımın doğrudan finale adını yazdıracağı bu tarihi karşılaşma, siyah-beyazlıların ev sahipliğinde gerçekleşecek.

YARI FİNAL MAÇI! Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

SERİNİN KADERİNİ BELİRLEYECEK SON RANDEVU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final etabında heyecan en üst perdeye taşındı. Beşiktaş Gain ve Bahçeşehir Koleji arasında oynanan kıran kırana mücadelelerde serinin sonuna gelindi. İlk 4 müsabakada takımların birbirine kurduğu üstünlüklerin ardından genel skorda 2-2'lik denge sağlandı. Kazanan ekibin final biletini cebine koyacağı bu dev eşleşme, sezonun en kritik maçı olarak nitelendiriliyor.

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YARI FİNAL MAÇI! Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ GAİN - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin ekran başına kilitleneceği Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı 10 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak. Akşam seansında sahne alacak bu nefes kesen müsabakanın hava atışı saat 20:00 itibarıyla gerçekleşecek. Kritik mücadeleye, siyah-beyazlı ekibin taraftar desteğini arkasına alacağı Akatlar'daki Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

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YARI FİNAL MAÇI! Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

DEV DERBİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yarı final serisinin bu son ve belirleyici karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu. Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

YARI FİNAL MAÇI! Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

FİNALDEKİ RAKİP KİM OLACAK?

Bu akşam parkeden zaferle ayrılacak olan takım, Basketbol Süper Ligi final serisinde şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için mücadele etmeye hak kazanacak. Kazanan ekip Anadolu Efes'i deviren Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

YARI FİNAL MAÇI! Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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