Haberler Yaşam 19 Mayıs 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın çalışacak mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:03

19 Mayıs 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın çalışacak mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusu, günün en çok merak edilenleri arasında yerini alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Perşembe gününe denk gelirken bu tarih bilindiği üzere resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda; finansal işlemleri olan binlerce vatandaş "19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? Yarın bankalar açık mı çalışıyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmi tatillerde ülkemizde kamu ve özel sektörden işyerleri hizmetlerine resmi tatil günü kadar ara veriyor. Peki, Yarın 19 Mayıs 2022 yarın bankalar açık mı kapalı mı, çalışacak mı? İşte detaylar...