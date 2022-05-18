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Haberler Yaşam 19 Mayıs 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın çalışacak mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:03

19 Mayıs 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın çalışacak mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusu, günün en çok merak edilenleri arasında yerini alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Perşembe gününe denk gelirken bu tarih bilindiği üzere resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda; finansal işlemleri olan binlerce vatandaş "19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? Yarın bankalar açık mı çalışıyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmi tatillerde ülkemizde kamu ve özel sektörden işyerleri hizmetlerine resmi tatil günü kadar ara veriyor. Peki, Yarın 19 Mayıs 2022 yarın bankalar açık mı kapalı mı, çalışacak mı? İşte detaylar...

19 Mayıs 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın çalışacak mı? 19 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı?

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarihin resmi tatil olmasından ve tatil günleri arasında yer almasından dolayı ise "19 Mayıs yarın bankalar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu?" gibi soruların yanıtları binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Bankada işlemlerini halletmek isteyenleri yakından ilgilendiren banka çalışma saatleri detayları merak ediyor. Peki, Yarın 19 Mayıs'ta bankalar açık mı çalışıyor mu? EFT ve havale yapılabilir mi? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...

19 Mayıs 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın çalışacak mı? 19 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı?

19 MAYISTA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

19 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusunun cevabı resmi tatil takviminde gizli. Dini ve milli bayramların resmi tatil olması sebebiyle Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs günü bankalar çalışmayacak.

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19 Mayıs 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın çalışacak mı? 19 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı?

Havale ve EFT yapacaklar işlemlerini 18 Mayıs günü çalışma saatleri içerisinde tamamlamalı. İşlemlerle ilgili 20 Mayıs günü de beklenebilir. Bankalar bayram ardından normal çalışma saatlerine dönecek.

19 Mayıs 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın çalışacak mı? 19 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı?

20 MAYIS TATİL Mİ?

20 Mayıs 2022 Cuma günü için henüz resmi açıklama yapılmadı. Şu an için 20 Mayıs cuma gününde okullar ve iş yerleri açık olacağı görünüyor.

19 Mayıs 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın çalışacak mı? 19 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı?

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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