Yarın ALES saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? ALES kaç dakika sürecek? ÖSYM’den ALES uyarısı! ALES refakatçi izni gerekli mi, yasaktan muaf mı?

Yarın gerçekleşecek olan 2021 ALES/1 adayları şimdiden heyecanlandırmaya başladı. Milyonlarca kişinin mesleki gelişimini etkileyecek olan bu sınav, günün en çok merak edilenlerinden biri oldu. Adaylar ve yakınları, yarın ALES saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek diye merak etti. Sınava giren adayların eşyalarını tutmak üzere onlara refakat eden aday yakınları, ALES kaç dakika sürecek, kaçta bitecek gibi sorulara yanıt aradı. Sınav tam kapanma sürecine denk geldiği için ALES refakatçi izni gerekli mi, sokağa çıkma yasağından muaf mı diye de araştırıldı. Adaylar ALES sınavında maske takmak zorunlu mu diye de araştırmaya koyulurken konu hakkında ÖSYM'den ALES uyarısı yapıldı.