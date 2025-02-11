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Yarın Arnavutköy'de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Arnavutköy'de okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
11:57
Yarın Arnavutköy'de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Arnavutköy'de okul var mı yok mu?
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Kaymakam, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçede güvenlik sebebiyle okulların 11 Şubat Salı günü tatil edildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ilçede okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Yarın Arnavutköy'de okullar tatil mi? 12 Şubat Arnavutköy'de okul var mı yok mu? İşte, yanıtı.