Yarın Arnavutköy’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Arnavutköy’de okul var mı yok mu?

Arnavutköy'de etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, 11 Şubat Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Kaymakamlık, güvenlik sebebiyle tatil kararını aldığını açıkladı.12 Şubat 2025 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili öğrenciler ve veliler araştırmalarına hız verdi. Peki, yarın Arnavutköy'de okullar tatil mi? 12 Şubat Arnavutköy'de okul var mı yok mu? İşte, detaylar...