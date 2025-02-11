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Haberler Yaşam Yarın Arnavutköy'de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Arnavutköy'de okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:57

Yarın Arnavutköy'de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Arnavutköy'de okul var mı yok mu?

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Kaymakam, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçede güvenlik sebebiyle okulların 11 Şubat Salı günü tatil edildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ilçede okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Yarın Arnavutköy'de okullar tatil mi? 12 Şubat Arnavutköy'de okul var mı yok mu? İşte, yanıtı.

Yarın Arnavutköy’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Arnavutköy’de okul var mı yok mu?

Arnavutköy'de etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, 11 Şubat Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Kaymakamlık, güvenlik sebebiyle tatil kararını aldığını açıkladı.12 Şubat 2025 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili öğrenciler ve veliler araştırmalarına hız verdi. Peki, yarın Arnavutköy'de okullar tatil mi? 12 Şubat Arnavutköy'de okul var mı yok mu? İşte, detaylar...

Yarın Arnavutköy’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Arnavutköy’de okul var mı yok mu?
İSTANBULDA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!
İstanbul Valiliği Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar , Arnavutköy, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde okulların tatil edildiğini duyurdu.
Valiliğin açıklamasında "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

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Yarın Arnavutköy’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Arnavutköy’de okul var mı yok mu?

12 ŞUBAT ARNAVUTKÖY'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Arnavutköy'de 12 Şubat 2025 için henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmamıştır.

Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecektir.

Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Yarın Arnavutköy’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Arnavutköy’de okul var mı yok mu?
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Yarın Arnavutköy’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Arnavutköy’de okul var mı yok mu?
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