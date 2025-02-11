İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. Avcılar'da, 11 Şubat Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Şimdi, gözler 12 Şubat Çarşamba günü Avcılar'daki okulların durumuna çevrildi. Valilik ve yerel yetkililer, hava koşullarını göz önünde bulundurarak okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili kararlarını açıklıyor. Peki; yarın Avcılar'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Avcılar'da okul var mı yok mu? İşte, detaylar...