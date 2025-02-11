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Haberler Yaşam Yarın Avcılar'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Avcılar'da okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:57

Yarın Avcılar'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Avcılar'da okul var mı yok mu?

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul'un Avcılar ilçesinde de 11 Şubat Salı günü eğitime bir gün ara verildi. İlçede, etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı sebebiyle yarın da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki; Yarın Avcılar'da okullar tatil mi? 12 Şubat Avcılar'da okul var mı yok mu? İşte, yanıtı.

Yarın Avcılar’da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Avcılar’da okul var mı yok mu?

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. Avcılar'da, 11 Şubat Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Şimdi, gözler 12 Şubat Çarşamba günü Avcılar'daki okulların durumuna çevrildi. Valilik ve yerel yetkililer, hava koşullarını göz önünde bulundurarak okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili kararlarını açıklıyor. Peki; yarın Avcılar'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Avcılar'da okul var mı yok mu? İşte, detaylar...

Yarın Avcılar’da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Avcılar’da okul var mı yok mu?
İSTANBULDA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!
İstanbul Valiliği Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar , Arnavutköy, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde okulların tatil edildiğini duyurdu.
Valiliğin açıklamasında "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

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Yarın Avcılar’da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Avcılar’da okul var mı yok mu?

YARIN AVCILAR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Avcılar'da 12 Şubat 2025 için henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmamıştır.

Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecektir.

Yarın Avcılar’da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Avcılar’da okul var mı yok mu?
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Yarın Avcılar’da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Avcılar’da okul var mı yok mu?
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