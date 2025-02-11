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Yarın Avcılar'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Avcılar'da okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
11:57
Yarın Avcılar'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları ile 12 Şubat Avcılar'da okul var mı yok mu?
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul'un Avcılar ilçesinde de 11 Şubat Salı günü eğitime bir gün ara verildi. İlçede, etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı sebebiyle yarın da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki; Yarın Avcılar'da okullar tatil mi? 12 Şubat Avcılar'da okul var mı yok mu? İşte, yanıtı.